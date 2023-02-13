Российский всадник, участник двух Олимпиад, решил выступать за Палестину

Участник двух Олимпийских игр в составе сборной России по конному спорту Владимир Туганов будет выступать за команду Палестины из-за отстранения российских спортсменов. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Владимир Белецкий.

Кроме того, Туганов прекратил свою деятельность на посту вице-президента ФКСР.

Туганов входил в состав олимпийской команды России на Играх 2004 и 2012 годов. В феврале 2021 года Туганов стал победителем международного турнира в Абу-Даби.

Ранее в сборную Палестины перешли еще два члена сборной России — Александра Максакова и Егор Щибрик, который является лучшим спортсменом по итогам 2021 года по версии Федерации конного спорта России.

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