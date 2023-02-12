Землетрясения в Турции и Сирии: из-под завалов спасли нескольких младенцев, но общая картина бедствия чудовищна, число погибших превысило 33 тысячи

В турецкой провинции Хатай из-под завалов извлекли 13-летнего мальчика после 128 часов, проведенных под обломками. На фотографиях видно, как Арда Кан Овуна на носилках выносят из обрушившегося здания.

Ранее спасателям удалось извлечь из под руин дома мать и ее 10-дневного сына, которые провели под завалами 90 часов. Местные СМИ опубликовали фотографии маленького Ягиза, завернутого в теплозащитное пластиковое одеяльце, которого несут в машину скорой помощи.

В Сирии тысячи людей предложили удочерить новорожденную девочку, извлеченную из-под обломков дома на северо-западе страны. Айя, что по-арабски означает „чудо“, была все еще связана пуповиной со своей матерью, которая вместе с другими родными девочки погибла при землетрясении.

По словам президента страны Тайипа Реджепа Эрдогана, число погибших в Турции в результате катастрофического землетрясения в понедельник возросло до 21 043 человек.

По данным агентства AFP, в Сирии погибли 3 553 человека, в результате чего общее число погибших в обоих регионах достигло 24 596 человек.

Заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс, прибывший в турецкую провинцию Кахраманмараш недалеко от эпицентра землетрясения, сказал журналистам, что масштабы бедствия - и реакция на него - были беспрецедентными.

„То, что произошло здесь в понедельник... было самым страшным событием за последние сто лет в этом регионе“, - сказал он.

Разбор завалов продолжается, но шансов извлечь оттуда живых почти нет.

По сообщению корреспондента Би-би-си, утром в субботу в Газиантепе снова ощущалось сотрясение почвы. По данным Геологической службы США, магнитуда этого толчка составила 4,5, это не новое землетрясение, а по всей видимости один из афтершоков предыдущих.

Эксперты ООН говорят, что полной картины жертв и разрушений еще нет, но уже сейчас можно констатировать, что последствия землетрясения чудовищны.