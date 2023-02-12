Землетрясения в Турции и Сирии: из-под завалов спасли нескольких младенцев, но общая картина бедствия чудовищна, число погибших превысило 33 тысячи(7)
Из Турции и Сирии продолжают поступают сообщения о людях, чудом оставшихся в живых и спасенных спустя много часов после землетрясения. Но, по словам спасателей, это единичные случаи, и надежд на новые подобные чудеса почти не остается, пишет Русская служба Би-би-си.
В турецкой провинции Хатай из-под завалов извлекли 13-летнего мальчика после 128 часов, проведенных под обломками. На фотографиях видно, как Арда Кан Овуна на носилках выносят из обрушившегося здания.
Ранее спасателям удалось извлечь из под руин дома мать и ее 10-дневного сына, которые провели под завалами 90 часов. Местные СМИ опубликовали фотографии маленького Ягиза, завернутого в теплозащитное пластиковое одеяльце, которого несут в машину скорой помощи.
В Сирии тысячи людей предложили удочерить новорожденную девочку, извлеченную из-под обломков дома на северо-западе страны. Айя, что по-арабски означает „чудо“, была все еще связана пуповиной со своей матерью, которая вместе с другими родными девочки погибла при землетрясении.
По словам президента страны Тайипа Реджепа Эрдогана, число погибших в Турции в результате катастрофического землетрясения в понедельник возросло до 21 043 человек.
По данным агентства AFP, в Сирии погибли 3 553 человека, в результате чего общее число погибших в обоих регионах достигло 24 596 человек.
Заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс, прибывший в турецкую провинцию Кахраманмараш недалеко от эпицентра землетрясения, сказал журналистам, что масштабы бедствия - и реакция на него - были беспрецедентными.
„То, что произошло здесь в понедельник... было самым страшным событием за последние сто лет в этом регионе“, - сказал он.
Разбор завалов продолжается, но шансов извлечь оттуда живых почти нет.
По сообщению корреспондента Би-би-си, утром в субботу в Газиантепе снова ощущалось сотрясение почвы. По данным Геологической службы США, магнитуда этого толчка составила 4,5, это не новое землетрясение, а по всей видимости один из афтершоков предыдущих.
Эксперты ООН говорят, что полной картины жертв и разрушений еще нет, но уже сейчас можно констатировать, что последствия землетрясения чудовищны.
Десятки тысяч людей, лишившихся крова, вынуждены укрываться от минусовой температуры в уцелевших торговых центрах, мечетях и на стадионах. В городе Шанлыурфа, одном из наиболее сильно пострадавших от землетрясения, около полутора тысяч человек уже несколько ночей проводят в палатках.
Различные международные организации предупреждают, что сложившаяся ситуация грозит перерасти в полноценный гуманитарный кризис, если меры не будут приняты немедленно.
Ситуация в Сирии
Сирийские врачи, работающие с жертвами землетрясения на севере страны, просят срочно прислать им необходимые медикаменты и оборудование.
„Пожалуйста, пожалуйста, увеличьте поставки медикаментов и обеспечьте подготовку врачей, чтобы мы могли спасти больше людей!“ - говорит доктор Мохамед Хассун, по словам которого только в первый день после землетрясения в двух больницах, где он работает, скончалось более 350 человек.
„Запасы, которые у нас имеются, не покрывают нужды и 20% населения на севере Сирии“, - объясняет он.
Доктор Хассун, семья которого живет в Турции, признался, что мысль о том, что его семья могла быть погребена под обломками, была невыносима, но он все же решил остаться в Сирии: „Я, как врач, подумал: что делать - остаться лечить сотни раненых людей, или отправиться в Турцию, чтобы увидеть семью? Но ведь их всего шестеро“.
К счастью для Хассуна, его семья осталась жива, и как только коллеги смогли подменить его, он отправился в Турцию, чтобы увидеться с ними.
Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что сейчас самое время отложить все политические вопросы в сторону при доставке помощи в регионы Сирии, разрушенные землетрясением в понедельник.
По его словам, ООН работает со всеми сторонами, чтобы доставить помощь как в подконтрольные сирийским властям, так и в удерживаемые повстанцами районы. Ранее государственные СМИ Сирии сообщили, что правительство страны одобрило доставку чрезвычайной помощи в неподконтрольные ему районы страны.
В интервью программе Би-би-си Today Дюжаррик рассказал, что сотрудники ООН пытаются доставить гуманитарную помощь в мятежные районы как можно быстрее, добавив, что организация поддерживает сирийцев независимо от того, кто контролирует территорию, на которой они проживают.
Гибель сотен близких
„Мы видим лишь 20% всей картины, - признался в интервью Би-би-си живущий в Эдинбурге председатель Турецко-шотландской торговой палаты Сахин Фират. - Только в моей семье я потерял 120 родственников - двоюродных братьев, теть, дядь, племянников… Они жили в центре Адыямана, но ведь погибли еще знакомые и соседи в деревне“.
Реза Гозлу, вместе с семьей переживший землетрясение и теперь укрывающийся от непогоды в спортивном комплексе, рассказал в интервью Би-би-си, что спасатели прибыли к ним лишь через три дня после катастрофы. По его словам, многие, даже если и не погибли сразу, так и остались погребены заживо под завалами, а другие скончались уже после, от переохлаждения.
„Если так будет продолжаться, то у нас будут серьезные проблемы, вплоть до эпидемий“, - говорит он.