Лаури Хуссар: с общественным транспортом у нас полный провал, и из-за этого мы утопаем в потоке автомобилей

Бесплатный общественный транспорт - в том виде, в каком он сейчас находится, - это полный провал. Расходы государства на него увеличились с 18 миллионов до 60 миллионов евро в год. В то же время количество пассажиров увеличилось не так сильно, как ожидалось, и транспортная сеть сейчас не нравится никому. Решение, которое предлагает Eesti 200, - создать инфраструктуру и транспортную сеть, позволяющую детям, живущим на далеких хуторах, ездить в школу, а пожилым людям - в аптеку за лекарствами.