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12.02.2023, 17:07

Лаури Хуссар: с общественным транспортом у нас полный провал, и из-за этого мы утопаем в потоке автомобилей

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Лаури Хуссар
Eesti 200
Слева внизу Лаури Хуссар, справа вверху Юри Ратас
Слева внизу Лаури Хуссар, справа вверху Юри Ратас
ФОТО: Tiit Blaat / Kiur Kaasik / Andres Putting | Delfi Meedia

Нет смысла говорить об автомобильном налоге, пока мы не разберемся с общественным транспортом, пишет в Eesti Päevaleht председатель партии Eesti 200 Лаури Хуссар.

Бесплатный общественный транспорт - в том виде, в каком он сейчас находится, - это полный провал. Расходы государства на него увеличились с 18 миллионов до 60 миллионов евро в год. В то же время количество пассажиров увеличилось не так сильно, как ожидалось, и транспортная сеть сейчас не нравится никому. Решение, которое предлагает Eesti 200, - создать инфраструктуру и транспортную сеть, позволяющую детям, живущим на далеких хуторах, ездить в школу, а пожилым людям - в аптеку за лекарствами.

Общественный транспорт, ориентированный на спрос, - это транспорт, который люди, живущие в сельской местности, заказывают к себе тогда, когда он им нужен. Это часть службы сети общественного транспорта, которая позволит сократить время в пути и уменьшить расходы из-за пустых линий.

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