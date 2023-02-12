12.02.2023, 17:07
Лаури Хуссар: с общественным транспортом у нас полный провал, и из-за этого мы утопаем в потоке автомобилей(18)
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Нет смысла говорить об автомобильном налоге, пока мы не разберемся с общественным транспортом, пишет в Eesti Päevaleht председатель партии Eesti 200 Лаури Хуссар.
Бесплатный общественный транспорт - в том виде, в каком он сейчас находится, - это полный провал. Расходы государства на него увеличились с 18 миллионов до 60 миллионов евро в год. В то же время количество пассажиров увеличилось не так сильно, как ожидалось, и транспортная сеть сейчас не нравится никому. Решение, которое предлагает Eesti 200, - создать инфраструктуру и транспортную сеть, позволяющую детям, живущим на далеких хуторах, ездить в школу, а пожилым людям - в аптеку за лекарствами.