Официально: Йенс Столтенберг осенью покинет пост генсека НАТО

Столтенберг, как и планировалось, уйдет с должности в октябре, подтвердил представитель альянса в ответ на статью в издании Die Welt, где утверждалось, что Столтенберг планирует остаться на своем посту из-за войны в Украине.

„Мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга продлевался трижды, и в общей сложности он занимает свою должность уже почти девять лет, - сказала пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску. - Срок полномочий генерального секретаря заканчивается в октябре этого года, и он не намерен добиваться очередного продления своего мандата“.

Столтенберг возглавляет НАТО с 2014 года. Он был премьер-министром Норвегии в 2000-2001 и 2005-2013 годах, а также занимал посты министра финансов и министра энергетики.

Решение о том, кто станет преемником Столтенберга, пока не принято. По данным Die Welt, фаворитами являются Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, и Педро Санчес, премьер-министр Испании. В ноябре газета The New York Times писала, что возможными кандидатами могут быть и женщины-политики. В Европе это премьер-министр Эстонии Кая Каллас, президент Словакии Зузана Чапутова и Колинда Грабар-Китарович, которая была президентом Хорватии в 2015-2020 гг. В Северной Америке, по данным газеты, наибольшей поддержкой пользуется Кристиа Фриланд, заместитель премьер-министра и министр финансов Канады.

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