Скоро выборы в Рийгикогу: В Таллинне в их организации участвуют около тысячи человек

Большинство участвующих в организации выборов в Таллинне людей — члены участковых комиссий (826 человек). Решением городского собрания в четверг были сформированы участковые комиссии для всех столичных избирательных участков.

„Благодарю людей, которые решили внести вклад в практическую организацию выборов в качестве членов участковых избирательных комиссий, согласились разместить избирательные участки на своей территории или иным образом поддержали организацию выборов, - сказал городской секретарь и председатель Таллиннской избирательной комиссии Прийт Лелло. – Мы уделяем большое внимание прозрачности процесса выборов. Залогом честности выборов является обеспеченная законом открытость процедур, что подкрепляется сотрудничеством представителей партий и других добровольцев“.

В Таллинне создана 81 участковая избирательная комиссия. В состав комиссий входят 826 членов, в том числе 81 председатель, 562 основных и 183 замещающих члена. Участвующие в выборах политические партии представили городскому секретарю в общей сложности 249 кандидатов в члены избирательных комиссий.

Согласно Закону о выборах в Рийгикогу, участковые комиссии назначаются городским собранием по предложению городского секретаря с учетом принципа политического баланса. Закон предусматривает, что половина членов участковой комиссии выдвигается городским секретарем, а другая половина - участвующими в выборах политическими партиями. Если общее число кандидатов, выдвинутых политическими партиями, составляет менее половины состава комиссий, то оставшиеся члены назначаются городским собранием по предложению городского секретаря.

Каждая участковая комиссия организует голосование в помещении для голосования на своем участке и на дому у подавших соответствующее заявление избирателей, а также определяет результаты голосования в своем участке. Член участковой комиссии должен владеть эстонским языком и иметь право голоса на выборах в Рийгикогу.