ВИДЕО | Кристьян Ильвес занял третье место на этапе КМ в Шонахе

Субботние соревнования по прыжкам в высоту выиграл японец Рёта Ямамото, который прагнул 101,5 метра и заработал 139,4 балла. Кристьян Ильвес выступил отлично и занял третье место с результатом 101 метр и 138,3 балла. Перед лыжной гонкой он уступал лидеру Ямамото четыре секунды и занявшему второе место Ёсито Ватабэ (Япония) на три секунды.

Лыжную гонку выиграл норвежец Енс Лурос Офтебр, который стартовал с пятого места (+22 секунды), а в финальном заезде опередил абсолютного лидера этапа КМ Йоханнес Лампартер на 8,1 секунды. Ильвес, отставший от лидеров на последнем подъеме, пересек финишную черту третьим (+16,8), что также стало его первым попаданием в топ - 3 в сезоне и пятым в карьере.

Финн Илькка Херола (+28,1) стал четвертым, немец Юлиан Шмид - пятым (+44,3), а Эйнар Лурос Офтебро (+44,6) - шестым.

Результаты:

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