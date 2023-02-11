ВИДЕО | Кристьян Ильвес занял третье место на этапе КМ в Шонахе(2)
Двоеборец Кристьян Ильвес занял третье место на этапе КМ в немецком Шонахе.
Субботние соревнования по прыжкам в высоту выиграл японец Рёта Ямамото, который прагнул 101,5 метра и заработал 139,4 балла. Кристьян Ильвес выступил отлично и занял третье место с результатом 101 метр и 138,3 балла. Перед лыжной гонкой он уступал лидеру Ямамото четыре секунды и занявшему второе место Ёсито Ватабэ (Япония) на три секунды.
Лыжную гонку выиграл норвежец Енс Лурос Офтебр, который стартовал с пятого места (+22 секунды), а в финальном заезде опередил абсолютного лидера этапа КМ Йоханнес Лампартер на 8,1 секунды. Ильвес, отставший от лидеров на последнем подъеме, пересек финишную черту третьим (+16,8), что также стало его первым попаданием в топ - 3 в сезоне и пятым в карьере.
Финн Илькка Херола (+28,1) стал четвертым, немец Юлиан Шмид - пятым (+44,3), а Эйнар Лурос Офтебро (+44,6) - шестым.
Результаты: