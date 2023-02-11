Коалиция под ударом? К оппозиции в Нарвском горсобрании присоединилась являвшаяся до этого внефракционным депутатом Яна Кондрашова, в самой коалиции брожения(3)
Внефракционный депутат Яна Кондрашова, которая изначально шла на муниципальные выборы по списку Катри Райк, а затем, в конце 2021 года покинула коалицию, на днях подала заявление на вступление в оппозиционную фракцию Narva heaks, возглавляемую экс-мэром Нарвы Алексеем Евграфовым.
„Нет, я не была членом фракции „Нарва Тулевик“ и членом коалиции - с начала января 2022. Я отказалась от всего, но оставила обязательства председателя комиссий. Да, 6 февраля после обстоятельной беседы я, действительно, написала заявление о вступлении во фракцию „Narva heaks“ городского собрания“, - написала Яна Кондрашова на своей страничке в Facebook.
„К сожалению, истоки причин относятся еще к концу 2021, в результате чего я не согласилась с решениями в отношении членов команды, с манерой общения на собраниях и покинула фракцию, став внефракционным депутатом. В течение года я наблюдала за решениями, с которыми не всегда была согласна, но у меня оставалась некая „деловая“ связь с коалицией, и я понимала, что я мне нужно с ними сотрудничать. Несмотря на то, что решения моей комиссии продвинуть не удавалось. Когда по-тихому инициировали мое переизбрание, о чем я узнала из регистра документов, желание сотрудничать испарилось. Мне пришлось задуматься, как быть дальше: оставаться вне фракций и быть одной или же найти команду и участвовать в работе горсобрания более эффективно. Почему я выбрала Narva heaks? Потому что там три моих единомышленника, с которыми мы изначально шли в списке Катри Райк и прошли „огонь и воду“ (речь идет о Викторе Шемарине, Марине Шуруповой и Сергее Горлаче - Е.П.), - прокомментировала RusDelfi Яна Кондрашова.
„На посту председателя комиссии я весь год была в ожидании снятия - ближе к сессии, начинался разговор о снятии. Из причин - нелояльность по вопросам повестки, обещанное место члену коалиции, несогласие с предложениями комиссии или моим личным. Зал городского собрания не место для обид, но выводы я делала в течение года. Стоит отметить, что и в комиссии у нас были разные времена. Изначально пошла на риск собрать команду представителей всех списков и весьма разных поколений и взглядов. Но мы были хоть и разношерстной но командой - с общими целями и видением.
В январе коалиция меня убрала. Выборы нового председателя достаточно прокомментировали, поэтому я не стану. Добавлю, что во всем этом процессе с командой комиссии коалиция поступила непорядочно, не предупредили и мнение не спросили. Осуждаю отношение к людям, которые на голом энтузиазме старались для города.
Убрали меня и из управских комиссий, где я была „профильным специалистом“, и мое мнение было неудобно членам коалиции.
Вот собственно после разрыва всех последних „деловых“ отношений с коалицией, а так же последующих абсурдных выборов председателей комиссий (не только „моей“) меня ничего больше не удерживает от присоединения к оппозиции, став 13-ой. Считаю это логичным и разумным в ситуации, когда с большинством решений коалиции нет согласия, а есть вопросы, возмущение и осуждение.
Было ли это решение простым? Отнюдь. Решение точно не было легким, скорее даже эмоционально тяжелым. Всегда трудно отказываться от того, во что сама верила и чему помогала случиться. Критика моего решения неизбежна, я это понимаю и спокойна“, - написала Кондрашова в соцсетях.
Сейчас в коалиции Нарвского городского собрания 18 депутатов. В оппозиции - 13, включая присоединившуюся недавно Яну Кондрашову. По неподверженной информации, в данный момент есть депутаты, подумывающие о выходе из коалиции. Возможно, понятнее ситуация станет в четверг, 16 февраля, на заседании городского собрания Нарвы.