Коалиция под ударом? К оппозиции в Нарвском горсобрании присоединилась являвшаяся до этого внефракционным депутатом Яна Кондрашова, в самой коалиции брожения

„Нет, я не была членом фракции „Нарва Тулевик“ и членом коалиции - с начала января 2022. Я отказалась от всего, но оставила обязательства председателя комиссий. Да, 6 февраля после обстоятельной беседы я, действительно, написала заявление о вступлении во фракцию „Narva heaks“ городского собрания“, - написала Яна Кондрашова на своей страничке в Facebook.

„К сожалению, истоки причин относятся еще к концу 2021, в результате чего я не согласилась с решениями в отношении членов команды, с манерой общения на собраниях и покинула фракцию, став внефракционным депутатом. В течение года я наблюдала за решениями, с которыми не всегда была согласна, но у меня оставалась некая „деловая“ связь с коалицией, и я понимала, что я мне нужно с ними сотрудничать. Несмотря на то, что решения моей комиссии продвинуть не удавалось. Когда по-тихому инициировали мое переизбрание, о чем я узнала из регистра документов, желание сотрудничать испарилось. Мне пришлось задуматься, как быть дальше: оставаться вне фракций и быть одной или же найти команду и участвовать в работе горсобрания более эффективно. Почему я выбрала Narva heaks? Потому что там три моих единомышленника, с которыми мы изначально шли в списке Катри Райк и прошли „огонь и воду“ (речь идет о Викторе Шемарине, Марине Шуруповой и Сергее Горлаче - Е.П.), - прокомментировала RusDelfi Яна Кондрашова.

„На посту председателя комиссии я весь год была в ожидании снятия - ближе к сессии, начинался разговор о снятии. Из причин - нелояльность по вопросам повестки, обещанное место члену коалиции, несогласие с предложениями комиссии или моим личным. Зал городского собрания не место для обид, но выводы я делала в течение года. Стоит отметить, что и в комиссии у нас были разные времена. Изначально пошла на риск собрать команду представителей всех списков и весьма разных поколений и взглядов. Но мы были хоть и разношерстной но командой - с общими целями и видением.