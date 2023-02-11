В Нарвской арт-резиденции открылась международная выставка, объединяющая современное искусство и рукоделие(1)
Выставка „Образ будущего с тенью прошлого“ приводит зрителя к точке пересечения современного мира и традиций. Рукоделие и искусство размещены на одном уровне, где отсутствует превосходство искусства над рукоделием. Выставка приглашает исследовать путь, в котором границы рукоделия и искусства теряют ясность и начинают медленно сливаться в современном западном мире.
В выставке участвуют художники из Латвии, Украины, Бельгии, Великобритании, Италии и Эстонии, а конкретнее из Нарвы. Таким образом, представлены как местный, так и международный художественный опыт. Их работы создают пространство для зрителя, в котором можно интерпретировать разные формы рукоделия по новому в контексте современного искусства. С помощью цветных узоров, вышитых изделий, кружевных, а также текстильных и звуковых инсталляций выставка передает наследие прошлого новому поколению. Куратор и художники формируют целостную историю о важности и вовлечении рукоделия в области современного искусства и его умении впитывать в себя культурный дух времени и трансформироваться в соответствии с окружением, при этом сохраняя свое традиционное ядро.
Художники: Ольга Кублицкая (Эстония), Винета Гайлите (Латвия), Шарлотте Бисзевски (Великобритания, Эстония), Саша Зайцева (Украина, Франция), Лаура де Йэйгер (Бельгия, Эстония), Пассепарту Дуо (Италия, США)
Куратором выставки является Милена Аппаева, уроженка Йыхви, которая в настоящее время учится в магистратуре Эстонской академии художеств по специальности куратор. Графический дизайнер выставки Дарья Медведева.