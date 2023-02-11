В Нарвской арт-резиденции открылась международная выставка, объединяющая современное искусство и рукоделие

Выставка „Образ будущего с тенью прошлого“ приводит зрителя к точке пересечения современного мира и традиций. Рукоделие и искусство размещены на одном уровне, где отсутствует превосходство искусства над рукоделием. Выставка приглашает исследовать путь, в котором границы рукоделия и искусства теряют ясность и начинают медленно сливаться в современном западном мире.

В выставке участвуют художники из Латвии, Украины, Бельгии, Великобритании, Италии и Эстонии, а конкретнее из Нарвы. Таким образом, представлены как местный, так и международный художественный опыт. Их работы создают пространство для зрителя, в котором можно интерпретировать разные формы рукоделия по новому в контексте современного искусства. С помощью цветных узоров, вышитых изделий, кружевных, а также текстильных и звуковых инсталляций выставка передает наследие прошлого новому поколению. Куратор и художники формируют целостную историю о важности и вовлечении рукоделия в области современного искусства и его умении впитывать в себя культурный дух времени и трансформироваться в соответствии с окружением, при этом сохраняя свое традиционное ядро.



Художники: Ольга Кублицкая (Эстония), Винета Гайлите (Латвия), Шарлотте Бисзевски (Великобритания, Эстония), Саша Зайцева (Украина, Франция), Лаура де Йэйгер (Бельгия, Эстония), Пассепарту Дуо (Италия, США)