Эстонский союз бокса об участии на ЧМ: женская сборная выступать не будет, по мужской решение еще не принято

„На данный момент регистрация на ЧМ еще не началась. Нам также не известен состав сборной, так как Чемпионат Эстонии, который определит команду, состоится только через неделю. Решение о том, будет ли сборная Эстонии по боксу участвовать в предстоящем чемпионате мира или нет, будет приниматься на заседании правления федерации. Этот вопрос еще не обсуждался в правлении в силу вышеупомянутых обстоятельств. На данный момент известно лишь то, что сборная Эстонии по боксу не будет в этом году выступать на женском чемпионате мира,“ - об этом сообщил Эстонский союз бокса.