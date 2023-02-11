Эстонский союз бокса об участии на ЧМ: женская сборная выступать не будет, по мужской решение еще не принято(2)
Федерация бокса США (USA Boxing) на официальном сайте заявила об отказе участвовать в мужском и женском чемпионатах мира в этом году, поскольку Международная ассоциация бокса (IBA) разрешает россиянам и белорусам выступать под национальными флагами.
Чемпионат мира по боксу среди женщин пройдет в марте в Индии, а чемпионат мира среди мужчин пройдет в мае в Узбекистане.
Глава Ассоциация бокса США Майк Макэти перечислил свои претензии к IBA, из-за которых, по его мнению, участие в чемпионатах мира „нарушит не только санкции МОК, подтвержденные 2 февраля, но и принципы честной игры и прозрачности“.
RusDelfi поинтересовались у Эстонского союза бокса, будет ли сборная Эстонии участвовать в чемпионатах мира, которые пройдут в Индии и Узбекистане.
„На данный момент регистрация на ЧМ еще не началась. Нам также не известен состав сборной, так как Чемпионат Эстонии, который определит команду, состоится только через неделю. Решение о том, будет ли сборная Эстонии по боксу участвовать в предстоящем чемпионате мира или нет, будет приниматься на заседании правления федерации. Этот вопрос еще не обсуждался в правлении в силу вышеупомянутых обстоятельств. На данный момент известно лишь то, что сборная Эстонии по боксу не будет в этом году выступать на женском чемпионате мира,“ - об этом сообщил Эстонский союз бокса.