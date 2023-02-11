ЗАБЕРИТЕ МЕНЯ ДОМОЙ! | Жизнерадостная Донна поумерила свою спесь и ждет лучшие ручки

Донна приехала в приют в июле 2022 года - молодая, живая и полная надежд кошечка.

Первоначальная жизнь Донны в приюте протекала одиноко, потому что живой характер Донны мешал ей примириться с другими кошками. К счастью, Донна очень умная кошка и знает, что быть спесивой по отношению к другим означает быть одной и самой по себе, что ей совсем не нравится, потому что в одиночестве становится скучно.

Со временем Донна оттаяла, к ней даже вернулась игривость, и другие молодые кошки вошли в ее круг как партнеры по веселым играм. Но иногда она все же вспоминает, что она тут главная.

К людям Донна добра и дружелюбна, любит нюхать человеческие волосы, сидеть на ручках, вместе смотреть на птиц из окна и играть перышком.

Если вы хотите познакомиться с Донной, сначала заполните заявку, нажав „Предложить дом“ в ее профиле.