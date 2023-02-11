ЧМ-2023 по биатлону: норвежские биатлонисты заняли весь пьедестал в мужском спринте, Рянкель - 51-й

Победе в мужской спринтерской гонке на 10 км одержал пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё (23:21,7 и 1 промах), который завоевал 14-е золото ЧМ в своей карьере. Второе и третье место также оказалось за норвежцами - Тарьей Бо (+14,8 и 0 промахов), Стурла Хольм Лагрейд (+39,9 и 1 промах).

Лучшим в составе Эстонской сборной стал Райдо Рянкель (+2:44.3 и 2 промаха), который финишировал 51-м, Захна Рене (+2:55.2) финишировал 58-м. Кристо Сиймер (+2:58.3 и 2 промаха), финишировал 61-м.

До гонки:

В мужской спринтерской гонке примут участие три представителя Эстонии — Захна Рене (68-й в стартовом списке), Кристо Сиймер (78) и Райдо Рянкель (103). Всего на трассу выйдут 112 человек.

Лидер этого сезона норвежец Йоханнес Тиннес Бё является главным фаворитом предстоящей гонки, который стартует первым. Судя по спринтерским гонкам на этапах КМ в этом году, его главными соперниками будут: норвежец Стурла Холм Легрейд (6) и шведский лыжник Мартин Понсилуома (24).

Именно шведский лыжник Мартин Понсилуома стал чемпионом мира в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения) два года назад. Тогда норвежцы остались совсем без медалей, а серебро и бронзу выиграли французы Симон Детьё и Эмильен Жаклен. Лучший результат среди эстонских лыжников был у Захна Рене, который тогда стал 43-м.

Также в этом сезоне, в спринтерской гонке Захна Рене стал 35-м в Хохфильцене (Австрия), Рянкель был 48-м в той же гонке, а Сиймер был 68-м в финском Контиолахти.