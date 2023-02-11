КОМПАС ИЗБИРАТЕЛЯ | За кого голосовать? Ответьте на 20 вопросов и узнаете!(17)
С предвыборными обещаниями какой политической партии вы больше всего согласны? Взгляды какой партии наиболее далеки от ваших взглядов? Пройдите „компас избирателя“ Delfi и узнаете, за кого можно голосовать!
Разумеется, при голосовании на выборах вам не обязательно следовать рекомендациям, данным компасом избирателя, потому что вопросы компаса соответствуют малой части множества обещаний партий. Хотя это может быть полезно!
Вопросы и варианты ответов компаса избирателя подготовлены на основе предвыборных программ партий, баллотирующихся в Рийгикогу. В опросник включены шесть политических партий, поддержка которых, согласно основным опубликованным рейтингам за последние месяцы, показала, что они с большой долей вероятности преодолеют избирательный барьер.