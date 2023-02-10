Палестинец въехал в группу пешеходов в Иерусалиме. Среди погибших - шестилетний мальчик

Еще четыре человека получили травмы разной степени тяжести. По предварительным данным, автомобиль въехал в автобусную остановку. Палестинец, который был за рулем, застрелен.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху уже назвал инцидент террористической атакой и приказал усилить меры безопасности.

Волонтер-медик сказал местному радио: „Всех разбросало, они лежали в очень плохом состоянии. К нашему сожалению, один ребенок не выжил“ (цитата по агентству Reuters).

Это уже третье нападение в Израиле за последние две недели.

27 января 21-летний палестинец, вооруженный пистолетом, открыл огонь по людям у синагоги в иерусалимском квартале Неве Яаков.

В результате того нападения погибли восемь человек, еще около 10 были ранены. На следующий день произошла еще одна атака - тринадцатилетний палестинец открыл огонь в районе Сильван в восточной части Иерусалима, тяжело ранив двух человек.

Представитель группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, заявил агентству Reuters, что нападение на синагогу „было ответом на преступления оккупационного режима в Дженине“. Речь идет о рейде, проведенном израильскими военными 26 января. При этом ответственность за атаку ХАМАС на себя не взял.

В ходе рейда израильских военных, проведенного с целью задержания палестинских боевиков в Дженине на Западном берегу Иордана, были убиты несколько человек, в том числе мирные жители. По сообщениям палестинских источников, погибли девять человек, в том числе пожилая женщина.