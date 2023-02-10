ФОТО и ВИДЕО | Красота, которая бывает раз в году: сказочный водопад Валасте в объективе фотографа

Валасте – самый высокий (примерно 30 м.) водопад в Эстонии, который находится в деревне Валасте Тойлаской волости в уезде Ида-Вирумаа. Водопад красив круглый год, но зимой он может порадовать особенно потрясающими видами, когда в дополнение к красивейшему глинту и падающей с высоты воде добавляется невероятное ледяное царство. Как правило, такая красота возникает по крайней мере раз в год. Для этого должно быть выполнено одновременно три условия: сильный северный ветер, водопад должен быть полноводен, а также должен стоять мороз. Последний раз это случилось 05.02.2023. Результат природного творения перед вами глазами дрона.