Правда ли, что Габриэль Гарсиа Маркес — автор текста, известного как его „прощальное письмо“?

Обычно за преамбулой „великий колумбийский писатель Габриэль Гарсиа Маркес, тяжело больной раком лимфатических желёз, обратился к читателям с прощальным письмом“ следует собственно текст, который по всем признакам можно назвать мотивационным: „Если бы Господь Бог на секунду забыл о том, что я тряпичная кукла, и даровал мне немного жизни, вероятно, я не сказал бы всего, что думаю; я бы больше думал о том, что говорю. Я бы ценил вещи не по их стоимости, а по их значимости. Я бы спал меньше, мечтал больше, сознавая, что каждая минута с закрытыми глазами — это потеря шестидесяти секунд света. Я бы ходил, когда другие от этого воздерживаются, я бы просыпался, когда другие спят, я бы слушал, когда другие говорят. И как бы я наслаждался шоколадным мороженым!“ И далее в том же духе о радостях, которые нужно ценить в этой жизни.



Письмо обошло такие ресурсы, как „Газета.ru», „Жемчужины мысли», „Мир позитива», „Обозреватель» и Socratify.net. В разные годы в своих книгах его упоминали телеведущая Беата Ардеева и специалист по альтернативной медицине Берти Зигель, в своей речи письмо цитировала индийский политик и внучка Индиры Ганди Приянка. Особенную популярность текст получил в соцсетях Facebook (существуют публикации с 844, 588, 584, 570, 548 и 457 репостами на момент написания материала) и „ВКонтакте“ (на официальной странице Петербургского подворья Валаамского монастыря его прочитало более 50 000 пользователей).