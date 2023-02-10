Правительство Молдовы вместе с премьером ушло в отставку

„После полутора лет работы в правительстве пришло время объявить о моей отставке. Мы пришли к власти в кризисном правительстве и проводили политику развития, борьбы с коррупцией и интеграции в ЕС“, - заявила она.

По словам Натальи Гаврилицы, за время своей работы правительство „столкнулось с энергетическим шантажом“. „Они думали, что мы сдадимся и поступим, как предыдущие правительства, которые предали национальные интересы, но это было не так. Мы работали в режиме непрерывного кризиса“, - подчеркнула Гаврилица.

Президент поблагодарила премьера за работу

Майя Санду поблагодарила премьер-министра „за огромную жертву и усилия“, тоже отметив, что Гаврилица возглавила правительство в период кризисов. „Несмотря на беспрецедентные вызовы, страна управлялась ответственно, с большим вниманием и самоотверженной работой. У нас стабильность, мир и развитие - там, где другие хотели войны и банкротства“, - написала президент Молдовы.

Согласно закону, указ об отставке правительства должен подписать глава государства, а кабинет министров продолжит исполнять обязанности до принятия присяги новым составом правительства. Кандидатуру нового премьера президент должен выдвинуть на утверждение в парламенте, где большинство занимает правящая партия „Действие и солидарность“.

Энергетический кризис в Молдове

Из-за российского вторжения в Украину Молдова в 2022 году столкнулась с энергетическим кризисом. „Риски, связанные с энергетической безопасностью, являются основными, с которыми мы сталкиваемся, - также из-за подключения через Украину, потому что у нас нет высоковольтной линии, которая может быть подключена к румынской энергосистеме“, - говорила Гаврилица в интервью DW в декабре прошлого года.