Новый перекресток и пешеходно-велосипедная дорожка в Ласнамяэ. Жителям Таллинна покажут проект

Как отметил вице-мэр Владимир Свет, прежде всего будут созданы условия для более безопасного и комфортного передвижения пешеходов и велосипедистов.

„Цель проекта – подготовить решение для реконструкции перекрестка улиц Маяка и Ласнамяэ и строительства недостающих участков пешеходно-велосипедной дорожки, что поспособствует улучшению возможностей передвижения и пересечения дороги для пешеходов и велосипедистов. Это, в свою очередь, сделает перекресток более логичным и безопасным и для водителей“, - сказал Свет.

Согласно разработанному решению, движение по улице Маяка будет организовано по принципу 1+1 (по одной полосе в каждом направлении), посередине улицы проходят трамвайные пути, по которым разрешено движение автобусов. На перекрестке в направлении улиц Маяка и Лубья спроектирован приподнятый пешеходный переход, который предусмотрен и для велосипедистов. Кроме того, на проезжей части планируется построить приподнятый островок безопасности, отделяющий полосу движения в направлении улиц Маяка и Лубья.

Также будет перестроено ответвление улицы Ласнамяэ в направлении ул. Асундузе – там также планируется построить приподнятый пешеходный переход и островок безопасности. Для обеспечения безопасности участников пересекающих проезжую часть пешеходов и велосипедистов максимальную скорость движения по дороге планируется ограничить до 30 км/ч.

В районе перекрестка будет увеличена ширина тротуара по обеим сторонам улицы Маяка, запланировано строительство односторонних велосипедных дорожек. Места пересечения проезжей части для велосипедистов проектируются двусторонними, чтобы можно было передвигаться в выбранном направлении в соответствии с разметкой. Места пересечения улицы будут вымощены брусчаткой, а велосипедная дорожка будет иметь асфальтовое покрытие.

На улице Ласнамяэ запланировано строительство недостающих участков пешеходных и велосипедных дорожек. В северной части улицы Ласнамяэ до улицы Палласти появится новый тротуар и велосипедная дорожка с двусторонним движением.