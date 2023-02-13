СМОТРИТЕ ВИДЕОПОДКАСТ | Зачем молодежь обзаводится огородами?

В год, когда Таллинн стал Зеленой столицей Европы, зеленые темы особенно актуальны. И молодые люди настроены не только исходить из зеленых принципов, но и обсуждать существующие в связи с этим моменты, что стоило бы совершенствовать. Так, Андрей Цветаев предлагает не исповедовать радикализм ни в чем. Но при этом сам старается как можно больше придерживаться зеленого образа жизни, потому что понял в этом для себя выгоду: важен не столько результат, сколько тенденция – цель в том, чтобы сократить вредные действия и добавить как можно больше полезных привычек. Например, те же электросамокаты, которые сейчас все дружно ругают: если соблюдать правила и не бросать их где попало – это отличное экологичное средство передвижения. Но кроме того, самокаты показали, что необходимо улучшать городскую инфраструктуру, чтобы и тем, кто ездит на самокатах-велосипедах, и пешеходам было комфортно.

„В моей семье придерживаются зеленых принципов, причем на уровне трех поколений, – говорит Татьтяна Михитарян. – Мои дочери любят секонд-хенд, внедрили в семье сортировку мусора. Но сама идея, что сортировать мусор должны мы сами, а не какой-то обученный человек где-то далеко, очень долго вызывала сопротивление у моего отца. С возрастом люди сопротивляются больше. Я думаю, что это возрастные особенности, когда уже есть устоявшиеся взгляды, привычки. И здесь вопрос также в том, какая идея за этим стоит, и нравится ли она человеку, задумывается ли он о ней, верит ли в нее. Могу привести в пример Таллиннский детский дом, где я работаю и где у нас представлены воспитатели в основном в возрасте 45+ и подростки, и есть зеленое движение, мы внедряем сортировку мусора, экономию энергии, экономию ресурсов, уменьшение выбрасываемой еды. Молодое поколение и старшее могут вести диалог на эту тему, и он получается, люди приходят к консенсусу“.

Смотрите в видео о том, как старшее поколение и молодежь: