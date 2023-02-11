Жаркая баня и зимнее купание в проруби: путь к здоровью или недугам?

В этом плане очень важен стиль жизни. Должна отметить, что молодое поколение больше следит за этим, предпочитая здоровое питание и активно занимаясь спортом. А вот люди среднего возраста и старшее поколение порой забывают, что двигаться надо как можно больше и стараться употреблять полезные продукты. Да, конечно, с возрастом, появляются всевозможные болячки, ноги уже не так ходят, суставы болят и сердце шалит. Но все же постарайтесь ходить умеренным шагом хотя бы 30 минут в день - это минимум для нашего здоровья.

А как жирная еда влияет на здоровье сердца? Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, нужно есть меньше красного мяса, меньше обработанного мяса, к которому, например, относятся всевозможные копченые колбасы, паштеты и ветчина. Это все канцерогенные продукты, которые оказывают вредное влияние на эндотелий кровеносной системы.

Я начну издалека, с рождественских праздников в декабре, когда люди собираются за большим столом, который заставлен разнообразными блюдами. Всё хочется попробовать, всё такое вкусное и аппетитное. И, конечно же, переедание в этот период — вполне частое явление. А это, в свою очередь, отражается на работе сердца. Особенно у тех, у кого есть какие-то хронические заболевания (например, повышенное давление, или почечная недостаточность, или порок сердца, или когда-то был инфаркт). Вот тогда нужно точно избегать переедания, чтобы не попасть на прием к врачу. В основном же после праздников люди жалуются на аритмию, гипертонию и боли в районе сердца. Все эти проблемы возникают из-за того, что едят слишком много, а двигаются слишком мало.

По словам заведующей отделением функциональной диагностики Ляэне-Таллиннской центральной больницы кардиолога Эне Пуллисаар, для сердца новичка, впервые окунающегося в ледяную воду, это безусловно будет серьезной стрессовой встряской. Однако если человек постоянно закаляется и делает это правильно, то такой яркой реакции со стороны сердечно-сосудистой системы уже не будет. Помимо этого, на работу сердца влияют и другие факторы: пристрастие к нездоровой пище, малоподвижный образ жизни, а также долгое нахождение в чересчур горячей бане или резкая смена температуры.

Если вы здоровы, у вас нет никаких проблем или противопоказаний, то в баню можно (и даже нужно!) ходить. В Финляндии, где просто обожают бани, провели исследование, как ежедневное посещение бани влияет на здоровье человека: оказалось, что улучшается мозговая деятельность, уменьшается выраженность симптомов деменции, улучшается эндотелий кровеносной системы. Подобных исследований очень много, польза бани давно доказана. Но надо не забывать, что при определенных проблемах со здоровьем пользы не будет, а вот вред вполне возможен.

Да, не рекомендуется ходить в бани, где температура свыше 100 градусов, так как частота сердечных сокращений сильно возрастает, нагрузка увеличивается в 2 раза, что может негативно сказаться на работе всей сердечно-сосудистой системы.

Это же касается посещения бани. Людям, у которых уже есть букет хронических заболеваний, нужно быть очень осторожными в этом вопросе. Особенно если у вас кардиоваскулярные заболевания, вы недавно перенесли инфаркт миокарда или инсульт. Лучше отдать предпочтение бане с умеренной температурой 60-70 градусов и быть там недолгое время. И, конечно же, ориентируйтесь всегда на свои личные ощущения, как вы себя чувствуете, комфортно ли вам.

Для сердца баня, определенно, очень полезна, не зря же в народе говорят, что баня — лекарь для человека. Но делать это надо разумно и умеренно. Людям в возрасте не рекомендуется сразу после жаркой бани окунаться в холодную воду или прорубь, так как в бане кровеносные сосуды сердца расширяются, а на холоде, наоборот, сжимаются, в результате чего могут возникнуть такие внезапные последствия как аритмия, боль в области сердца и даже скоропостижная смерть. Молодые люди, абсолютно здоровые, после бани могут спокойно окунуться в холодную воду, но людям в возрасте я настоятельно рекомендую сначала проконсультироваться со своим семейным врачом. А людям с повышенным давлением, переживших инфаркт или кардиостеноз — полностью отказаться от этой идеи.

Хорошо, с едой разобрались. А как насчет бани? Жители Эстонии не мыслят своей жизни без бани, и, разгорячившись в парилке, часто бегут охлаждаться на улицу или ныряют в ледяную воду. Как такая резкая смена жары на холод влияет на сердце?

А какая баня полезнее всего для человека?



Это прежде всего распространенная в Эстонии финская баня с температурой ниже 100 градусов. Полезны также паровые бани. Инфракрасная баня забирает много энергии и изнурительна для организма. После горячей бани не надо сразу бежать окунаться в прорубь или обтираться снегом. Лучше немного охладиться в прохладном помещении и принять сначала теплый, а потом уже холодный душ. Это стимулирует кровообращение и обмен веществ, улучшит настроение и расслабит организм.

А как влияет на сердце моржевание?

Нужно прежде всего отметить, что любое окунание в ледяную воду — это экстремальное занятие. Опять-таки, если для молодых людей оно безопасно и рекомендовано, то людям среднего возраста и особенно пожилым нужно учитывать свои болезни и при необходимости проконсультироваться с врачом.

Зимнее окунание — очень древний вид закаливания, известный еще со времен Гиппократа. Он до сих пор постоянно развивается и уже определенно нашел свое место в современном мире. Известно, что самому юному любителю зимнего окунания — 9 лет, самому возрастному — 81 год. Так что у этой зимней забавы, которую часто называют эстонским антидепрессантом, очень много преимуществ. Но вот зимнее купание, когда люди длительное время находятся в открытом водоеме при температуре воды менее 10 градусов, — это уже совсем другое, с этим нужно быть особенно осторожным.