Жаркая баня и зимнее купание в проруби: путь к здоровью или недугам?(1)
С каждым годом любителей купания в ледяной воде становится все больше и больше. Тренд активно распространяется во многих странах, что уж говорить про северную Эстонию, где у многих традиционным ритуалом после посещения горячей бани издавна было ныряние в прорубь. Но как все эти зимние забавы влияют на наше сердце?
По словам заведующей отделением функциональной диагностики Ляэне-Таллиннской центральной больницы кардиолога Эне Пуллисаар, для сердца новичка, впервые окунающегося в ледяную воду, это безусловно будет серьезной стрессовой встряской. Однако если человек постоянно закаляется и делает это правильно, то такой яркой реакции со стороны сердечно-сосудистой системы уже не будет. Помимо этого, на работу сердца влияют и другие факторы: пристрастие к нездоровой пище, малоподвижный образ жизни, а также долгое нахождение в чересчур горячей бане или резкая смена температуры.
Говорят, что зимой у людей в большей мере проявляются проблемы с сердцем? Правда ли это?
Я начну издалека, с рождественских праздников в декабре, когда люди собираются за большим столом, который заставлен разнообразными блюдами. Всё хочется попробовать, всё такое вкусное и аппетитное. И, конечно же, переедание в этот период — вполне частое явление. А это, в свою очередь, отражается на работе сердца. Особенно у тех, у кого есть какие-то хронические заболевания (например, повышенное давление, или почечная недостаточность, или порок сердца, или когда-то был инфаркт). Вот тогда нужно точно избегать переедания, чтобы не попасть на прием к врачу. В основном же после праздников люди жалуются на аритмию, гипертонию и боли в районе сердца. Все эти проблемы возникают из-за того, что едят слишком много, а двигаются слишком мало.
А как жирная еда влияет на здоровье сердца?
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, нужно есть меньше красного мяса, меньше обработанного мяса, к которому, например, относятся всевозможные копченые колбасы, паштеты и ветчина. Это все канцерогенные продукты, которые оказывают вредное влияние на эндотелий кровеносной системы.
В этом плане очень важен стиль жизни. Должна отметить, что молодое поколение больше следит за этим, предпочитая здоровое питание и активно занимаясь спортом. А вот люди среднего возраста и старшее поколение порой забывают, что двигаться надо как можно больше и стараться употреблять полезные продукты. Да, конечно, с возрастом, появляются всевозможные болячки, ноги уже не так ходят, суставы болят и сердце шалит. Но все же постарайтесь ходить умеренным шагом хотя бы 30 минут в день - это минимум для нашего здоровья.
Хорошо, с едой разобрались. А как насчет бани? Жители Эстонии не мыслят своей жизни без бани, и, разгорячившись в парилке, часто бегут охлаждаться на улицу или ныряют в ледяную воду. Как такая резкая смена жары на холод влияет на сердце?
Для сердца баня, определенно, очень полезна, не зря же в народе говорят, что баня — лекарь для человека. Но делать это надо разумно и умеренно. Людям в возрасте не рекомендуется сразу после жаркой бани окунаться в холодную воду или прорубь, так как в бане кровеносные сосуды сердца расширяются, а на холоде, наоборот, сжимаются, в результате чего могут возникнуть такие внезапные последствия как аритмия, боль в области сердца и даже скоропостижная смерть. Молодые люди, абсолютно здоровые, после бани могут спокойно окунуться в холодную воду, но людям в возрасте я настоятельно рекомендую сначала проконсультироваться со своим семейным врачом. А людям с повышенным давлением, переживших инфаркт или кардиостеноз — полностью отказаться от этой идеи.
Это же касается посещения бани. Людям, у которых уже есть букет хронических заболеваний, нужно быть очень осторожными в этом вопросе. Особенно если у вас кардиоваскулярные заболевания, вы недавно перенесли инфаркт миокарда или инсульт. Лучше отдать предпочтение бане с умеренной температурой 60-70 градусов и быть там недолгое время. И, конечно же, ориентируйтесь всегда на свои личные ощущения, как вы себя чувствуете, комфортно ли вам.
А может ли слишком высокая температура в бане — 100 или более градусов — быть опасной для человека?
Да, не рекомендуется ходить в бани, где температура свыше 100 градусов, так как частота сердечных сокращений сильно возрастает, нагрузка увеличивается в 2 раза, что может негативно сказаться на работе всей сердечно-сосудистой системы.
Если вы здоровы, у вас нет никаких проблем или противопоказаний, то в баню можно (и даже нужно!) ходить. В Финляндии, где просто обожают бани, провели исследование, как ежедневное посещение бани влияет на здоровье человека: оказалось, что улучшается мозговая деятельность, уменьшается выраженность симптомов деменции, улучшается эндотелий кровеносной системы. Подобных исследований очень много, польза бани давно доказана. Но надо не забывать, что при определенных проблемах со здоровьем пользы не будет, а вот вред вполне возможен.
А какая баня полезнее всего для человека?
Это прежде всего распространенная в Эстонии финская баня с температурой ниже 100 градусов. Полезны также паровые бани. Инфракрасная баня забирает много энергии и изнурительна для организма. После горячей бани не надо сразу бежать окунаться в прорубь или обтираться снегом. Лучше немного охладиться в прохладном помещении и принять сначала теплый, а потом уже холодный душ. Это стимулирует кровообращение и обмен веществ, улучшит настроение и расслабит организм.
А как влияет на сердце моржевание?
Нужно прежде всего отметить, что любое окунание в ледяную воду — это экстремальное занятие. Опять-таки, если для молодых людей оно безопасно и рекомендовано, то людям среднего возраста и особенно пожилым нужно учитывать свои болезни и при необходимости проконсультироваться с врачом.
Зимнее окунание — очень древний вид закаливания, известный еще со времен Гиппократа. Он до сих пор постоянно развивается и уже определенно нашел свое место в современном мире. Известно, что самому юному любителю зимнего окунания — 9 лет, самому возрастному — 81 год. Так что у этой зимней забавы, которую часто называют эстонским антидепрессантом, очень много преимуществ. Но вот зимнее купание, когда люди длительное время находятся в открытом водоеме при температуре воды менее 10 градусов, — это уже совсем другое, с этим нужно быть особенно осторожным.
Перед тем как зимой окунаться в ледяную воду рекомендуется проводить постепенное закаливание — например, с осени, когда температура воды около 15 градусов, постепенно, шаг за шагом себя закалять. Когда наступят уже настоящие холода и вы решите окунаться в прорубь, нужно, чтобы рядом с вами кто-то был: если вдруг случится что-то с сердцем, вам смогут помочь. Нужно помнить, что среди людей, у которых не было ранее опыта окунания в холодную воду, которые не закаливали себя до этого и не привыкли к такому, при погружении в воду температурой минус 2 градуса может не выдержать сердце. Дело в том, что резкое охлаждение тела может вызвать остановку сердца. Работа сердца регулируется двумя видами нервов. Нервные волокна, идущие от спинного мозга, передают импульсы, ускоряющие ритм сердечных сокращений, а так называемый блуждающий нерв, идущий от головного мозга, замедляет этот ритм, то есть оказывает на сердце „тормозящее“ действие. Сильный холодовой раздражитель может вызывать выраженное возбуждение блуждающего нерва, в результате которого работа сердца не просто затормозится, а прекратится совсем.
Если вы все же решили заняться моржеванием при низкой температуре воды, следите за своим самочувствием. Если вдруг вы уже не можете шевелить пальцами или сжать кулачок, значит мышцы скованы и может так случиться, что без посторонней помощи вам уже из моря или проруби не выбраться. Надо следить, чтобы вы постоянно были в сознании, чтоб голова не была мутной, можно даже шапку надеть. Когда вы выйдете из холодной воды, сразу бежать в горячую баню не стоит — нужно немного разогреться, например, принять теплый душ, потому что, сильно охладившись, вы можете не почувствовать температуру и в итоге обжечься.
Есть ли еще какие-то преимущества у закаливания?
Да, конечно положительное, влияние на сердце определенно есть. Убыстряется обмен веществ, реже случаются простудные или легочные заболевания, бронхит, например. Для суставов этот очень хорошо. Позитивных эффектов довольно много.
И снова повторюсь - молодым людям, у которых хорошее самочувствие и нет каких-то особых заболеваний, можно заниматься закаливанием без предварительной консультации с семейным врачом. А вот людям в возрасте и пожилым нужно все же проконсультироваться и при необходимости сдать анализы: ЭКГ, нагрузочный тест, анализ крови (заболевания крови очень коварные), измерить артериальное давление. Самое простое правило, как проверить себя: заниматься каким-то экстремальным видом спорта можно в том случае, если вы можете в умеренном темпе спокойно пройтись 30 минут или быстро подняться на 3-4 этаж.