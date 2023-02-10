10.02.2023, 13:15
Самка зубра Райса из Таллиннского зоопарка отправилась на радугу(10)
ФОТО: | Tallinna loomaaed
Сегодняшний день стал последним для самки зубра Райсы из Таллиннского зоопарка.
Она прожила 22 года и семь месяцев.
Родилась Райса в Зоопарке Коркеасаари в Хельсинки и в возрасте одного года переехала в Таллинн. Здесь она родила двух детенышей. Рама, младший из них, родился в 2005 году и до сих пор живет здесь.
В 2019 году Райса приняла участие в генном исследовании среди проживающих в Европе бизонов, а результате чего у нее было выявление наличие гена, отвечающего за долгожительство.