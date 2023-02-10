Самка зубра Райса из Таллиннского зоопарка отправилась на радугу

Она прожила 22 года и семь месяцев.

Родилась Райса в Зоопарке Коркеасаари в Хельсинки и в возрасте одного года переехала в Таллинн. Здесь она родила двух детенышей. Рама, младший из них, родился в 2005 году и до сих пор живет здесь.

В 2019 году Райса приняла участие в генном исследовании среди проживающих в Европе бизонов, а результате чего у нее было выявление наличие гена, отвечающего за долгожительство.

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