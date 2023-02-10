МНЕНИЕ | Домашнее задание для Европы — три урока от Украины
После того, как Россия аннексировала Крым, война преподает отрезвляющие уроки всей Европе. Некоторые важные предупреждения при этом отошли на задний план, влияя теперь подобно обязательным объявлениям о технике безопасности самолета „при потере давления в кабине над вашим сидением упадут кислородные маски“. Однако, что делать, если маски не падают или, даже хуже того, на весь самолет всего 10 масок? Много ли мы обращали внимания на какую-либо информацию, связанную с безопасностью, которую транслировал пассажирам последние 8 лет бортпроводник по имени Украина?
После десятилетий мира в Европе некоторые забыли, что общая граница с Россией (или ее предшественниками) всегда означала, что в случае возникновения кризиса нет места колебаниям. Нет времени для „глубокой обеспокоенности“, потому что военный ответ на любого вторгающегося зеленого человечка, с опознавательными знаками или без них, требует силового вмешательства и сдерживания уже на национальной границе. Этого понимания не существует и сейчас, до гипотетического военного конфликта с враждебным соседом.
Опыт Украины и основанные на нем уроки упорно продолжают вызывать головную боль. Некоторые уроки уже получили столько внимания, что местами превратились в шум — и это опасно. Например, увеличение расходов на оборону не должно становиться шумом; в настоящее время нет никаких аргументов, оправдывающих сокращение расходов на оборону в Европе или поддержание их на уровне, соответствующем нынешнему мирному времени.
Еще до начала войны многие страны не имели надлежащей военной обороны, хотя для заполнения этих пробелов имелся экономический потенциал. Это всего лишь один из примеров выбора, вызывающего головную боль, который, как всегда, в случае лиц, принимающих решения, являются вопросом выбора и приоритетов.
Si vis pacem, para bellum
Необходимо значительно увеличить расходы на оборону, поскольку предотвратить всегда дешевле, чем бороться с последствиями — и это является одной из основ кризисного и докризисного управления. Проще говоря, действует принцип: то, насколько хорошо вы действуете перед кризисом, в значительной степени определяет ход реальной кризисной ситуации. Эффективная подготовка также на уровне принятия решений поможет избежать потенциально неловких ситуаций, когда в критический момент штаб-квартира должна будет выбирать, послать ли один или оба танка на помощь соседям. Последнее - это не выдумка, а образная характеристика ситуации с тяжелой техникой в странах Балтии перед Второй мировой войной.
Но есть нечто большее, чем расходы на оборону. Сегодня становится все более важно, чтобы демократическое государство продолжало свое повседневное функционирование, насколько это возможно, даже во время войны. Современное государство не может просто закрыть двери перед своими гражданами — Украина является образцовым примером функционирования государства во время войны. Если бы государство не могло гарантировать свои обязательства перед населением, последствия также привели бы к параличу национальной обороны, а этого никто из нас не хочет.
Поэтому необходимо подготовиться к функционированию государства во время войны, что является также частью национальной обороны. Функционирующий государственный аппарат означает, например, выплату пенсий и заработной платы, непрерывность системы здравоохранения — и это лишь несколько вызовов, с которыми Украина справилась, учитывая ситуацию. Это укрепляет доверие и помогает реорганизовать общество в новой реальности. У государства есть обязательства перед своими гражданами, и даже во время войны должны быть партнерсие отношения между гражданами и государством, основанные на вере в то, что никто не останется забыт (правда, только в демократическом обществе).
Однако это не отменяет необходимости проведения мобилизации и других важных процедур военного времени. Скорее, они дополняют друг друга, сплачивая людей вокруг своих защитников, и поддерживают высокий моральный дух, что имеет важное значение для победы.
Смелая новая Европа
Второе вторжение России в Украину выявило еще одно важное новое измерение в национальной обороне. Распространение дезинформации, настраивание определенных социальных групп против институтов страны и внешней политики, а также разжигание разногласий между государствами-членами, особенно между союзниками - все это должно быть встречено с нулевой терпимостью.
Россия также использует новые методы, такие как использование социальных сетей для продвижения своих интересов. Кремлю специально присваевается враждебность, чтобы сеять страх глобально, систематически и безжалостно, и чтобы сеять смятение, нести разрушение и способствовать распространению тумана войны. Опыт Украины показывает, что социальные сети также могут быть опасны и напрямую — например, в марте этого года ракета попала в ТЦ „Ретровилль“ в Киеве, после того как в TikTok было размещено видео техники украинской армии, стоящей возле здания. Социальные сети также стали неотъемлемой частью современной войны, где любой человек из-за бездумных действий может стать причиной огня противника.
Системный подход также необходим для выявления и смягчения новых угроз. Кроме того, необходимо провести трезвую оценку того, нарушает ли псевдодиалог о том, является ли полное закрытие источников информации или организаций, передающих сообщения страны-агрессора, какие-то европейские законы, права и ценности в ситуации, когда враждебные силы неустанно используют их в своих интересах. Такой запрет очень необходим — это как социальный ремень безопасности в самолете, когда постоянно горит лампочка застегнутого ремня.
Домашнее задание для Европы
Европа сама виновата в некоторых своих проблемах, но их можно смягчить только эффективным принятием решений на основе извлеченных уроков. Война, идущая с февраля прошлого года, преподала нам много уроков — теперь мы должны извлечь из них как можно больше. Например, на уровне Европейского союза необходимы четкие руководящие принципы и законодательство, обязывающие все государства-члены уделять особое внимание как обычным, так и гибридным угрозам и их систематическому смягчению, независимо от отношений между правительством той или иной страны и страной, поддерживающей терроризм, такой как Российская Федерация.
Стоит также помнить, что конфликт невозможно выиграть, если, образно говоря, одна рука добровольно связана за спиной. Если, конечно, рука не чешется подписать очередное Минское соглашение. Очевидно, что никто из нас не заинтересован в последующей деятельности Русского Мира, которая остается экзистенциальной угрозой для всех восточноевропейских стран и культур.
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