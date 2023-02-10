МНЕНИЕ | Домашнее задание для Европы — три урока от Украины

После десятилетий мира в Европе некоторые забыли, что общая граница с Россией (или ее предшественниками) всегда означала, что в случае возникновения кризиса нет места колебаниям. Нет времени для „глубокой обеспокоенности“, потому что военный ответ на любого вторгающегося зеленого человечка, с опознавательными знаками или без них, требует силового вмешательства и сдерживания уже на национальной границе. Этого понимания не существует и сейчас, до гипотетического военного конфликта с враждебным соседом.

Опыт Украины и основанные на нем уроки упорно продолжают вызывать головную боль. Некоторые уроки уже получили столько внимания, что местами превратились в шум — и это опасно. Например, увеличение расходов на оборону не должно становиться шумом; в настоящее время нет никаких аргументов, оправдывающих сокращение расходов на оборону в Европе или поддержание их на уровне, соответствующем нынешнему мирному времени.

Еще до начала войны многие страны не имели надлежащей военной обороны, хотя для заполнения этих пробелов имелся экономический потенциал. Это всего лишь один из примеров выбора, вызывающего головную боль, который, как всегда, в случае лиц, принимающих решения, являются вопросом выбора и приоритетов.

Si vis pacem, para bellum

Необходимо значительно увеличить расходы на оборону, поскольку предотвратить всегда дешевле, чем бороться с последствиями — и это является одной из основ кризисного и докризисного управления. Проще говоря, действует принцип: то, насколько хорошо вы действуете перед кризисом, в значительной степени определяет ход реальной кризисной ситуации. Эффективная подготовка также на уровне принятия решений поможет избежать потенциально неловких ситуаций, когда в критический момент штаб-квартира должна будет выбирать, послать ли один или оба танка на помощь соседям. Последнее - это не выдумка, а образная характеристика ситуации с тяжелой техникой в странах Балтии перед Второй мировой войной.