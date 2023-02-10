Департамент изъял у владельца почти 50 собак, здоровье которых оказалось под угрозой
Во вторник у жителя Йыгевамаа забрали 46 собак, поскольку их жизнь находилась в опасности и они беспорядочно размножались.
По словам главы Идаского региона Департамента сельского хозяйства и продовольствия Лаури Кирса, хотя собаки и не были голодными, условия их содержания были далеки от минимально необходимых. „Эти условия, когда животные долгое время находились в закрытом помещении без достаточного внимания, а также тот факт, что они могли беспрепятственно размножаться, совершенно явно ставили под угрозу как их здоровье, так и жизнь“, — описал Кирс.
Все собаки доставлены в приют, где им обеспечивают необходимый уход. „Животных осмотрит ветеринаром, при необходимости они получат лечение. После того, как с животными будут предприняты необходимые действия, их можно будет передать в новые дома“, — сообщил Кирс.
Он также подчеркнул, что предыдущий владелец животных, безусловно, заботился о них, но в итоге все же не смог обеспечить подходящие условия.
„Давайте не будет равнодушными и постараемся замечать, если у кто-то возникают трудности с уходом за со своими любимцами. О таких случаях можно сообщать в Департамент сельского хозяйства и продовольствия, написав на имейл vihje@pta.agri.ee“.