Департамент изъял у владельца почти 50 собак, здоровье которых оказалось под угрозой

По словам главы Идаского региона Департамента сельского хозяйства и продовольствия Лаури Кирса, хотя собаки и не были голодными, условия их содержания были далеки от минимально необходимых. „Эти условия, когда животные долгое время находились в закрытом помещении без достаточного внимания, а также тот факт, что они могли беспрепятственно размножаться, совершенно явно ставили под угрозу как их здоровье, так и жизнь“, — описал Кирс.



Все собаки доставлены в приют, где им обеспечивают необходимый уход. „Животных осмотрит ветеринаром, при необходимости они получат лечение. После того, как с животными будут предприняты необходимые действия, их можно будет передать в новые дома“, — сообщил Кирс.