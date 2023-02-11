ДЕБАТЫ | Центрист: учителей нет, программы нет. Реформист: выделяют 346 миллионов, переход - плавный

В конце 2022 года правительство приняло закон о переходе на эстоноязычное обучение. С 2024 года первые и четвертые классы всех школ должны полностью учиться на эстонском языке. К 2030 году на государственный язык обучения должны перейти уже все школьные ступени. Многие руководители и педагоги русскоязычных школ бьют тревогу: уже сейчас не хватает учителей, а с новыми требования (С1 по эстонскому языку) их будет найти еще сложнее. О количестве учителей, финансировании, программе, уровне обучения (педагогическое образование не требуется), языковой среде - дискутировали действующий директор школы в Ласнамяэ, центрист Денис Преснецов и преподаватель Нарвского колледжа Тартуского университета, реформист Евгений Криштафович.

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„Реформа начнется в 2024 году и завершится в 2030 году. Переход на эстонский язык обучения будет происходить поэтапно. Что касается нехватки учителей - в русских школах этот аргумент звучит год от года. Почему-то руководители школ не принимали достаточно усилий, чтобы эту проблему решить. Я очень хорошо знаком с ситуацией в Нарве, когда там нужно было открывать Дом эстонского языка. Там оказалось возможным найти необходимое количество преподавателей эстонского языка. А в Таллинне говорят, что это сложно. Значит, если местное самоуправление не справляется с задачей, то отсутствует политическая мотивация. Государство взяло это в свои руки, теперь за это будет отвечать министерство, выделив дополнительные средства из госбюджета, хотя это не является обязанностью государства - организация образования, по закону, обязанность местного самоуправления“, - начал Криштафович.

Будет выделено 346 миллионов евро на ближайшие шесть лет, чтобы осуществить переход на эстонский язык обучения, продолжил он. „Это колоссальная сумма, никогда столько не вливалось в русские школы. Я полагаю, переход возможен, это не утопия“, - добавил он.