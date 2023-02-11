ДЕБАТЫ | Центрист: учителей нет, программы нет. Реформист: выделяют 346 миллионов, переход - плавный(57)
В предвыборных дебатах RusDelfi сошлись директор Ляэнемере гимназии Денис Преснецов (Центристская партия) и юрист, преподаватель Евгений Криштафович (Партия реформ). Тема - переход на эстоноязычное образование. Слушайте подкаст целиком!
В конце 2022 года правительство приняло закон о переходе на эстоноязычное обучение. С 2024 года первые и четвертые классы всех школ должны полностью учиться на эстонском языке. К 2030 году на государственный язык обучения должны перейти уже все школьные ступени. Многие руководители и педагоги русскоязычных школ бьют тревогу: уже сейчас не хватает учителей, а с новыми требования (С1 по эстонскому языку) их будет найти еще сложнее. О количестве учителей, финансировании, программе, уровне обучения (педагогическое образование не требуется), языковой среде - дискутировали действующий директор школы в Ласнамяэ, центрист Денис Преснецов и преподаватель Нарвского колледжа Тартуского университета, реформист Евгений Криштафович.
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„Реформа начнется в 2024 году и завершится в 2030 году. Переход на эстонский язык обучения будет происходить поэтапно. Что касается нехватки учителей - в русских школах этот аргумент звучит год от года. Почему-то руководители школ не принимали достаточно усилий, чтобы эту проблему решить. Я очень хорошо знаком с ситуацией в Нарве, когда там нужно было открывать Дом эстонского языка. Там оказалось возможным найти необходимое количество преподавателей эстонского языка. А в Таллинне говорят, что это сложно. Значит, если местное самоуправление не справляется с задачей, то отсутствует политическая мотивация. Государство взяло это в свои руки, теперь за это будет отвечать министерство, выделив дополнительные средства из госбюджета, хотя это не является обязанностью государства - организация образования, по закону, обязанность местного самоуправления“, - начал Криштафович.
Будет выделено 346 миллионов евро на ближайшие шесть лет, чтобы осуществить переход на эстонский язык обучения, продолжил он. „Это колоссальная сумма, никогда столько не вливалось в русские школы. Я полагаю, переход возможен, это не утопия“, - добавил он.
По словам Преснецова, в течение 30 лет языковым погружением занимались отдельные школы самостоятельно. „Не государство, а сами школы отправляли педагогов на обучение, составляли программы. В русскоязычные школы не вкладывались в последние 30 лет. Из пустого места не появятся учителя. У нас пять человек, которые преподают эстонский язык в пенсионном возрасте. На сегодняшний день мне нужно как минимум шесть учителей. Желающих учиться в языковом погружении много. В первый класс уже хотят поступить 100 человек. Школы привлекают специалистов из частного сектора, занимаются переобучением, участвуют в программе Noored Kooli. Эти все ресурсы используются. Нередко бывает так, что конкурсы на поиск учителей проваливаются, даже за год не найти учителей“, - подчеркнул директор.
Криштафович предложил брать пример с государственных гимназий в Таллинне. „С нового года появится три новые госгимназии на 3000 человек. Туда должны пойти учителя. Конечно, директора говорят, что нужно прилагать очень много усилий, чтобы нанять новых учителей. Но у них это получается. Что касается русских школ. По данным Языкового департамента, в Ласнамяэ не хватает 266 учителей, уровень языка которых не соответствует норме. У большинства есть B2, но нет С1. Это не такая колоссальная цифра. Такое количество людей возможно переобучить. Если раньше была ситуация, что можно было откладывать изучение эстонского языка, говорилось: „Вы раньше на пенсию уйдете, чем вам нужно будет эстонский выучить“. Сейчас добрым словом, добром словом и законом будет это обязательство предъявлено. Я думаю, учителя справятся. Им предоставят бесплатное обучение“, - считает реформист.
Преснецов не согласился, что государственные гимназии хорошо справляются. „Они перекупают учителей из других школ, из наших школ. Мы конкурируем с эстонскими школами. Чтобы русскоязычной школе получить учителя, который будет преподавать на эстонском - это большая работа, нужно создать определенную культуру в коллективе. А особенно сейчас, когда политические силы уничтожают репутацию русскоязычных школ, говорят, что там все ужасно“.
По его словам, не всем будет легко перестроиться и преподавать на другом языке. „Наши учителя профессионалы, они не будут преподавать на ломаном эстонском. Язык должен быть идеальным. Методика занимает время. Да, желание переобучиться на С1 - есть. Но как это будет происходить? В какое время будут уроки эстонского языка - после работы? Когда уже не осталось сил, а еще нужно проверить домашнюю работу, подготовиться к следующему уроку?“ - недоумевает директор гимназии.
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