Землетрясения в Турции и Сирии: погибли более 20 тысяч человек, люди пытаются выжить в ужасающих условиях

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что к настолько разрушительному землетрясению, какое случилось на юго-востоке страны и в соседней Сирии, подготовиться было невозможно.

Экономические потери в результате стихийного бедствия трудно подсчитать, так как ситуация продолжает развиваться не в лучшую сторону, но, по оценкам агентства Fitch Ratings, они, вероятно, превышают 2 млрд долларов и могут достичь 4 млрд. долларов.

Серьезные претензии предъявляются к властям и строителям, которые, как считается, не соблюдали стандарты сейсмобезопасности при возведении многоэтажных зданий в сейсмически активных зонах.

В некоторых местах близко к эпицентру в четверг ощущались остаточные толчки и сохранялась угроза обрушения едва уцелевших зданий.

„Есть реальная опасность вторичного бедствия, которое может причинить вред большему числу людей, чем изначальное, если не действовать так же энергично, как это делают спасатели“, - сказал менеджер ВОЗ по ликвидации последствий землетрясения Роберт Холден.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что перед гуманитарными организациями стоит нелегкая задача обеспечить выживание тех, кто пережил землетрясения. Как сообщил представитель ВОЗ, тысячи людей сейчас пытаются выжить под открытым небом, в ужасающих, ухудшающихся условиях, без доступа к воде, топливу, электричеству и связи, при минусовой температуре.

Сотрудник благотворительной организации Islamic Relief Салах Абугласем помогает спасателям в городе Газиантеп, оказавшемся рядом с эпицентром землетрясения. „Спасатели работают и все еще верят, что чудеса случаются… В то же время, мы сейчас проигрываем эту гонку со временем“, - говорит Абугласем.

Многие по-прежнему остаются под завалами, продолжаются спасательные работы и число жертв может еще возрасти. При этом в стране растет недовольство медлительностью экстренных служб: некоторым жителям разрушенных районов приходится днями ждать помощи.

Турецкое министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило в четверг вечером, что число погибших в стране достигло 17134 человек, а в Сирии зарегистрировано не менее 3162 погибших.

Критики Эрдогана считают, что власти отреагировали на катаклизм слишком медленно и что подготовлены к нему они были плохо. Президент Турции признал „некоторые проблемы“, однако сейчас, по его словам, ситуация под контролем.

Лидер крупнейшей в стране оппозиционной партии Кемаль Кылычдароглу с ним не согласился. „Если есть один человек, ответственный за это, то это Эрдоган“, - подчеркнул Кылычдароглу.

Эрдоган заявил, что в нынешних условиях нужно единство, а не взаимные обвинения. „В такой период я не могу потерпеть, чтобы кто-то пиарился на негативе в своих политических интересах“, - заявил президент, которого часто обвиняют в авторитарных тенденциях.

Ситуация в Сирии

В соседней Сирии ситуация еще более тяжелая.

На севере Сирии остается последний анклав, который контролирует не режим Асада, а оппозиция. Разоренный многолетней гражданской войной, он теперь еще и сильно пострадал от землетрясения. Там погибли, по последним данным, полторы тысячи человек.

В четверг туда добралась первая с момента землетрясения колонна с гуманитарной помощью. Как сообщается, шесть грузовиков проехали через контрольно-пропускной пункт Баб-эль-Хава в Идлибе.

Четверо суток доставка гуманитарной помощи в этот регион задерживалась из-за разрушенных дорог и проблем с логистикой.

Спасатели сообщают, что здесь погибли по меньшей мере 1900 человек, сотни семей оказались под обломками обрушившихся зданий.

До землетрясения местные жители, в основном женщины и дети, полагались на гуманитарную помощь, но природная катастрофа поставила их на грань выживания.

В окружении Асада перекладывают вину на Запад, заявляя, что введенные против режима санкции усугубляют бедствие. „У нас не хватает бульдозеров, у нас не хватает кранов, у нас не хватает нефти, и все из-за европейских и американских санкций“, - заявила советница Башара Асада Бутаина Шабаан.

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