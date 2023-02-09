В Нарвской больнице начали проводить операции по эндопротезированию

Эндопротезирование, или замена поврежденного сустава на искусственный, показано в тех случаях, когда другое лечение не приносит результата. Целью операции является обретение подвижного, безболезненного сустава, позволяющего вернуться к повседневной жизни.

„Ходить было уже совсем больно, до магазина и обратно отвозил зять. И вот 20 января мне позвонили и сказали приходить на операцию. Очереди на операциию огромные, поэтому я, не раздумывая, быстро собралась и пришла“, - говорит Эльвира, которая сейчас восстанавливается после операции тазобедренного сустава и с легкостью выполняет все упражнения с физиотерапевтом.

„Уход тут великолепный, кормят прекрасно, весь персонал настолько внимательный, что иногда даже неудобно становится. Я ведь привыкла со всем справляться сама, пока могу“, - добавляет соседка по палате Людмила, перенесшая замену коленного сустава.

Особую благодарность пациентки выражают доктору Станиславу Крумгольцу, благодаря которому скоро они смогут вернуться к активной жизни.

„Мы очень рады, что нам удалось начать проводить такие операции в Нарве, и теперь люди могут оперироватья рядом с домом. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с Клиникой Тартуского университета – персонал проходил там обучение, и помощи ортопедов Станислава Крумгольца и Андрея Зубенко. В этом году мы планируем провести 60 таких операций“, - отметил член правления Нарвской больницы Аго Кыргвеэ.