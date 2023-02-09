Ласнамяэская баня приглашает отметить День святого Валентина

„Я рада, что проведённые в прошлом году в бане ремонтные работы и другие изменения, а также наступление года сауны вдохновили коллектив бани и теперь Ласнамяэская эко-баня будет предлагать более широкий спектр интересных возможностей для наших жителей“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Во вторник, 14 февраля, Ласнамяэская эко-баня отметит День святого Валентина и предложит посетителям немало интересного. Для всех учеников, учителей и студентов при предъявлении документа на протяжении всего дня будет действовать скидка. Стоимость билета для них составит три евро. За день до, то есть 13 февраля, состоится розыгрыш, где с помощью первого посетителя будет вслепую выбран час, когда скидка будет действовать для всех посетителей. Информация о результатах розыгрыша будет размещена на домашних страницах Ласнамяэской эко-бани и управы района Ласнамяэ, а также в социальных сетях управы.

Ласнамяэская эко-баня открыта по понедельникам, вторникам и четвергам с 11 до 20 часов, а с пятницы по воскресенье – с 12 до 21 часа. Продажа билетов заканчивается за час до закрытия бани. Топить бани перестают за полтора часа до закрытия. В целях обеспечения безопасности посетителей в баню следует приходить только здоровыми. В случае появления симптомов заболевания рекомендуется остаться дома.

Ласнамяэская эко-баня — это подведомственное учреждение управы района Ласнамяэ. Под крышей эко-бани работают отдельные сауны для мужчин и женщин, почасовой душ и салон красоты с квалифицированными специалистами. Как в мужской, так и в женской части имеется две разные бани: помещение для парения с вениками и оздоравливающая дыхательные пути паровая баня. После хорошего пара посетители могут выйти на закрытую террасу.