Архитектура российской цензуры: что мы узнали из крупнейшей утечки в истории Роскомнадзора

Как пишут „Важные истории“, по итогам любых мероприятий с участием Путина сотрудники ГРЧЦ составляют отчеты, в которых собирают всю негативную реакцию на появление президента. Вот, например, как выглядит фрагмент такой аналитической записки, составленной по итогам недавнего визита Путина в Калининград:

Утечка свидетельствует, что одна из главных целей ГРЧЦ - зачистка любой неугодной информации о Владимире Путине. Сотрудники ведомства ежедневно мониторят СМИ и соцсети на предмет любой информации, которая, по их мнению, может создать негативный образ российского президента.

„Киберпартизаны“ сообщили, что данные утечки доказывают „масштабную слежку в сети и попытки установить тотальный контроль за всеми, кто за последние 20 лет высказывался против путинского режима“. Архив данных они передали российским и западным журналистам. К вечеру 8 февраля расследования на его основе опубликовали немецкая Süddeutsche Zeitung, „Медиазона“ (внесена в реестр „иноагентов“ в России) , „Система“, „Агентство“, центр „Досье“, а также проект „Важные истории“ (признан в России „нежелательной организацией“).

В ГРЧЦ официально признали факт взлома, но настаивали, что „ситуация была управляемой“ и хакерам не удалось получить доступ к „закрытой информации и критически важной инфраструктуре“. Правда, как следует из расследования проекта „Система“ (совместный проект „Свободы“ и „Настоящего времени“, внесенных в реестр „иноагентов“ в России), внутри ГРЧЦ утечку восприняли как „моральную трагедию“ - во внутренних чатах сотрудники обсуждали произошедшее как катастрофу.

Судя по тому, что рассказывают хакеры, их присутствие в системах ГРЧЦ оставалось незамеченным в течение нескольких месяцев. „Киберпартизаны“ утверждали, что им удалось нарушить работу центра, зашифровав рабочие станции.

В ноябре 2022 года беларусская группа „Киберпартизаны“ объявила о взломе ФГУП ГРЧЦ - Главного радиочастотного центра Роскомнадзора. Хакеры заявили, что им удалось внедриться во внутреннюю сеть ведомства и выкачать документы и переписку сотрудников - в общей сложности объем данных превысил 2 терабайта.

Кто осуществил взлом и что именно оказалось в утечке?

„Досье“ пишет, что один из документов утечки называется „Методика оскорбления президента“. Из него следует, что поисками негатива о Путине ведомство занимается, ссылаясь на федеральный закон „Об информации“, который предписывает блокировать контент, оскорбляющий органы госвласти. В методичке приведены примеры, на основе которых мониторщики должны решать, какие данные считать оскорбительными.

За публикациями о Путине ГРЧЦ следит с помощью системы мониторинга СМИ и соцсетей Brand Analytics, а также вручную. Журналисты обнаружили, что информацию о президенте сотрудники Роскомнадзора искали по ключевым словам - в том числе „плешивый карлик“, „Пыня“ и „пуйло“.

А „Важные истории“ заметили, что задача по „мониторингу инфоповодов об ухудшении состояния здоровья президента“ даже поручалась в качестве тестового задания кандидатам на должности в департамент мониторинга.

Каждый такой мониторинг выглядит как таблица, в которую занесены посты о здоровье Путина - преимущественно из российских соцсетей и Telegram. В отчетах попадаются отобранные комментарии о том, что российский президент якобы страдает от „рака“ или „шизофрении“ - обычно поводом для них становятся соответствующие публикации или заявления в СМИ.

Активно ГРЧЦ следит и за сообщениями о здоровье Путина. „Агентство“ обнаружило во внутренних документах ведомства несколько десятков файлов с одинаковым заголовком „Критическое состояние здоровья Президента РФ В.В. Путина“ - они создавались с апреля по октябрь 2022 года.

Для составления отчетов сотрудникам ГРЧЦ предписано выделять „точки информационной напряженности“. В их обязанности входит не только мониторинг реакции на работу Путина, но и прогнозы о том, какие события могут спровоцировать критику в будущем.

„Другие авторы иронизировали над озвученной В. В. Путиным фразой о том, что „трудолюбие - это вообще отдельный талант, это не просто, извините, резиновая попа“. Подчеркивалось, что подобное высказывание, как и остальные выступления главы государства, „уже давно не вызывают никаких эмоций, кроме испанского стыда“.

Это не единственная техническая находка ГРЧЦ. С 2020 года ведомство разрабатывает систему „Чистый интернет“, которая нужна для автоматизации поиска „запрещенного“ контента“.

Как пишет „Настоящее время“, список актуальных тематических чатов в „Кабинете оперативного взаимодействия“ на ноябрь 2022 года включал группы „Дестабилизация оперативно“, „Протестные мероприятия оперативно“ и „Иностранное вмешательство“.

Система используется для защищенного общения сотрудников Роскомнадзора с силовиками - Генпрокуратурой, ФСБ, ФСО, Росгвардией и МВД. В групповых чатах, например, публикуются отчеты о „протестных настроениях“. А в личных сообщениях сотрудники ГРЧЦ отправляют в прокуратуру ссылки на посты россиян, якобы содержащие „фейки“ об армии“. Их выделяют из тысяч ссылок, которые сотрудники ведомства помещают в категорию „негатив по СВО и вооруженным силам РФ“.

Во-первых, сразу в нескольких расследованиях упоминается полусекретный мессенджер КОВ - „Кабинет оперативного взаимодействия“. Его ГРЧЦ создала в конце 2019 года.

После начала войны Роскомнадзор интересовался не только негативом в адрес Путина, но и негативным контентом по отношению к властям в целом, обращает внимание „Досье“.

Как пишет „Система“, в задачи „Окулуса“ также будет входить поиск оскорбительных картинок о Путине на основе „классификатора графических сущностей“. Классификатор предлагает два типа изображений: „оскорбительные изображения президента“ (например, в образе „моли“ и „краба“) и „сравнение президента с отрицательными персонажами“ (например, с Адольфом Гитлером, вампирами или педофилами);

Роскомнадзор в дальнейшем планирует оптимизировать поиск негатива о Путине. Еще в августе СМИ писали, что ГРЧЦ выделил московской IT-компании „Эксикьюшн Эр Ди Си“ 57,7 млн рублей на разработку системы „Окулус“, которая на основе нейросетей будет анализировать фото, видео и тексты на сайтах, в соцсетях и мессенджерах на предмет запрещенной информации.

В презентациях о системе Роскомнадзор обещал, что после выхода на проектную мощность „Чистый интернет“ будет покрывать 100% рунета, пишет „Медиазона“. Ключевым компонентом для сбора, судя по всему, должен стать поиск „Яндекса“ - в архиве есть и переписка компании с Роскомнадзором.

В частности, „Яндекс“ хоть и не по первому требованию, но увеличил для ведомства число возможных запросов в сутки, а еще предоставил свой сервис „Толока“ для обучения нейросетей „Чистого интернета“.

Еще одна функция „Чистого интернета“ - это бот-ферма (в документах ГРЧЦ используется именно этот термин). Ее разрабатывают внутри самого ведомства и планируют закончить в мае 2023 года. Система должна будет генерировать биографии фейковым аккаунтам и имитировать их активность в соцсетях. Судя по всему, эти боты будут нужны, в первую очередь, для сбора информации из закрытых групп, пишет „Медиазона“.

Одним из ключевых направлений в цензурировании Рунета ГРЧЦ считает систему „Вепрь“. Отвечать за ее реализацию будет Московский физико-технический институт (МФТИ), который выиграл тендер на разборку ее концепции (как и „Окулуса“).

Угрозы, которые должен искать „Вепрь“, перечислены в презентации МФТИ вразнобой: это терроризм и экстремизм, критика властей и несистемная оппозиция, „пропаганда ЛГБТ“, чайлдфри, наркомания, уклонение от армии, „группы смерти“, „оскорбительные арт-акции“, методы Джина Шарпа и даже „коллекционирование собственных козявок или подстриженных ногтей“.

Власти активно используют Роскомнадзор для борьбы с информацией о войне

Роскомнадзор и ГРЧЦ с начала войны стали главным инструментом властей для борьбы с неугодной информацией о российском вторжении в Украину. Как следует из внутренних документов Роскомнадзора, за первые 9,5 месяцев войны в Украине российские власти удалили 150 тысяч публикаций в соцсетях, пишет „Агентство“.

Сведения о негативных публикациях о войне сотрудники ГРЧЦ обсуждают в уже упоминавшемся мессенджере КОВ.