Сборная США по боксу снялась с ЧМ, где россияне выступят под своим флагом

Женский чемпионат мира пройдет в марте в Индии, мужской — в мае в Узбекистане, пишет РБК.



Глава USA Boxing Майк Макэти перечислил свои претензии к IBA, из-за которых, по его мнению, участие в чемпионатах мира „нарушит не только санкции МОК, подтвержденные 2 февраля, но и принципы честной игры и прозрачности“.



МОК 2 февраля назвал преждевременными разговоры об участии россиян и белорусов и заявил, что обсуждает возможность выступления спортсменов двух стран на турнирах в Азии в нейтральном статусе при соблюдении строгих условий.



IBA, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, в октябре 2022 года, несмотря на действующие рекомендации МОК, разрешила россиянам и белорусам выступать под флагами своих стран.



Кремлева 14 мая переизбрали на пост главы IBA на безальтернативной основе, а его соперника голландца Бориса ван дер Ферста отстранили от участия в выборах. Голландец смог оспорить отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS), который пришел к выводу, что он совершил лишь одно незначительное нарушение правил, касающихся ранней агитации, как и Кремлев. В апелляционном процессе в CAS участвовал в том числе и глава USA Boxing, который не был согласен с избранием Кремлева.



Однако конгресс IBA в конце сентября не стал проводить новые выборы, и Кремлев был утвержден в должности на следующие четыре года.



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