Правда ли, что в украинском Мелитополе кадыровцы изнасиловали журналистку НТВ?

Что касается фотографии заявления телеканала в СК — нам не удалось обнаружить явных признаков фотоподделки. Тем не менее это не может служить доказательством аутентичности, особенно в случае чёрно-белого текстового документа, который можно создать без применения графических редакторов. Проправительственное онлайн-агентство „Лапша.медиа“ утверждает , что в документе есть несостыковки. Например, о преступлении сообщает работодатель — главный редактор НТВ Александра Кошарницкая, а не потерпевшая, заявление подано в управление СК по взаимодействию со СМИ, которое не занимается приёмом заявлений о преступлениях, а также вместо стандартной формулировки „насильственные действия сексуального характера“ в заявлении написано „насильственные действия полового характера“. Тем не менее, как написано в самом заявлении, „информация о данном инциденте была незамедлительно сообщена военной комендатуре и органам правопорядка города Мелитополь. Однако в открытии уголовного производства и фиксации обстоятельств совершения преступления сотрудникам АО „Телекомпания НТВ“ было отказано. Данная информация также была направлена врио губернатора Запорожской области Е. В. Балицкому. На данный момент ответ на наше обращение не получен“. То есть СК — это уже третья инстанция, в которую якобы обратился НТВ.

Сообщения о нападении на съёмочную группу НТВ основываются на двух аргументах: фотографии заявления телеканала в Следственный комитет (СК) и видео , где якобы запечатлено нападение кадыровцев на оператора. Видео можно встретить в некоторых украинских СМИ, например в „ Апострофе ». Согласно статье, „видео оперативно удаляют из интернета“, чтобы замять инцидент. Другое украинское издание, „ Диалог.ua », выдвигает версию, что среди нападающих — Хасан Ибрагимов, который, по версии издания, приходится племянником Рамзану Кадырову (нам не удалось найти этому подтверждений). Тем не менее видео, которое распространили СМИ, не имеет отношения к предполагаемому инциденту с сотрудниками НТВ. Прежде всего оно было снято и выложено в интернет несколькими неделями ранее — 26 декабря 2022 года. Во-вторых, на этом видео запечатлено избиение мужчины в Симферополе (а не Мелитополе) силовиками „Ахмата“ и человеком, похожим на Хасана Ибрагимова. Скорее всего, именно из-за путаницы с видео многие СМИ начали связывать имя Ибрагимова с инцидентом с НТВ.

Новость о пострадавших сотрудниках телеканала НТВ начала распространяться 30 января 2023 года в украинских СМИ и Telegram- каналах . По сообщениям СМИ, в городе Мелитополь Запорожской области кадыровцы изнасиловали российскую журналистку телеканала НТВ и избили её оператора. К Telegram- постам также прилагается фотография обращения, якобы написанного дирекцией НТВ в Следственный комитет РФ с просьбой расследовать инцидент. Многие Telegram- каналы добавляют, что „эту тему запретили освещать в новостях, чтобы не „дискредитировать армию“. Пытаются замять по-тихому, но руководство НТВ уже дошло до Следкома РФ“. Эта новость также распространилась в соцсетях Facebook , „ ВКонтакте », Instagram , YouTube .

Теоретически возможно, что из-за бездействия правоохранительных органов редакция телеканала решила действовать через собственные связи в СК — Управление взаимодействия со СМИ, — чтобы попросить „оказать содействие в проведении расследования“. Таким образом, нетипичный адресат обращения не даёт полную уверенность в том, что документ поддельный. А вот формулировка „насильственные действия полового характера“ вызывает бОльшие подозрения (формулировка в УК РФ — „насильственные действия сексуального характера“). Поиск такой фразы в Google выдал всего шесть результатов, и ни один из них не встречается в сколько-нибудь авторитетном источнике. В заявлении НТВ процитировано несколько статей Уголовного кодекса РФ. Если его действительно подписывала главред НТВ, то, скорее всего, она пользовалась услугами юристов, которые вряд ли допустили бы такую ошибку в формулировке.

Ещё один аргумент провластных агентств — Зенкова работает в уральском бюро НТВ и снимает сюжеты в городах Урала и Западной Сибири. Это большей частью правда, за исключением трёхнедельной командировки Зенковой в Донецк в июле 2014 года (военные действия в городе начались уже после прибытия съёмочной группы). А в сентябре 2022 года Зенкова выпустила репортаж из Турции. Согласно тексту заявления в СК, Зенкова и оператор находились в Мелитополе по редакционному заданию и были атакованы 17 января 2023 года. В январе у Зенковой выходили видеосюжеты, снятые в Ямале (4 и 6 января), Сургуте (23 января), Челябинске (30 января) и Усть-Илимске (31 января). Нам не удалось найти ни подтверждений, ни опровержений тому, что в день происшествия Зенкова была в Мелитополе.

Ольга Зенкова, как и её оператор Артём Епифанов, состоят в украинской базе „Миротворец“ — открытой базе личных данных людей, находившихся в зоне боевых действий в Украине или представляющих „угрозу национальной безопасности Украины“. Судя по всему, туда они попали как сотрудники российского государственного СМИ, а не за свои военные репортажи.