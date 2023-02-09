Шахматный тренер: шахматная доска – поле боя. Король – главнокомандующий
В пятницу в Таллинне стартует международный турнир по классическим шахматам под названием „Kadrioru MK open“, организованный шахматным тренером и мастером ФИДЕ Романом Ежовым. RusDelfi пообщались с Романом, который рассказал об особенностях турнира, участниках, а также о возможном допуске российских спортсменов до международных соревнований.
Роман Ежов является мастером ФИДЕ. Занимается тренерской деятельностью с 2006 года. Его деятельность связана с популяризацией шахмат. А также повышением мастерства как начинающих, так и уже добившихся определённых результатов шахматистов.
В пятницу состоится турнир, который организовали вы. Что это за турнир?
Это международный турнир по классическим шахматам под названием моего клуба „Kadrioru MK open“
Почему вы решили организовать этот турнир?
В нашей стране последние годы было очень много быстрых шахмат (с контролем по 15 минут) и блиц (по 3 минуты), это те контроли, которые никак не развивают молодого шахматиста. При таком контроле он показывает свой максимум здесь и сейчас, т.к. невозможно с учеником позже разобрать эти партии, потому что они ведутся без записи, а в силу возраста маленькие ребята ни то, что одну партию вспомнить не могут, они часто даже первые 10 ходов не могут вспомнить.
Классические шахматы дают много пользы, ведь партия ведётся с записью и тренеры могут эти партии разобрать со своими учениками – ученики запомнят свои ошибки и впредь в подобных ситуациях их допускать не будут. В мою молодость турниров с классическими шахматами было намного больше. Сейчас, по сути, только чемпионат Эстонии. Но с этого года ещё один шахматный клуб стал проводить эти турниры.
С какими трудностями пришлось столкнуться при организации турнира?
В поиске спонсоров. Никто не хочет вкладываться в шахматный турнир, я нашёл только одного спонсора - Active Line Group и поэтому решил вложить свои собственные средства для организации этого турнира.
Вам известны участники турнира, кто они?
В большей степени - это либо мои действующие ученики, либо бывшие. Много очень сильных ребят записались в младший турнир (до 12 лет). Приедут спортсмены из Финляндии, Латвии, Грузии. Среди взрослых, к сожалению, только один гроссмейстер сможет принять участие. Вся наша элита уехала участвовать в более престижном турнире, который проходит в Финляндии, в следующем году постараюсь сделать турнир, исходя из расписания наших ТОПов.
Как вы восприняли новость о том, что Российских спортсменов могут допустить к соревнованиям?
Спокойно. Из России к нам на турнир всё равно никто не может приехать. Те русские спортсмены, если такие и есть в Эстонии, раз уехали из России, то показали, что им не нравится ситуация в России, раз они оттуда уехали.
Магнус Карлсен поделился своим мнением, что пускать россиян на соревнования не стоит, а как вы считаете?
Мне сложно отвечать на такие вопросы, я считаю, если человек активно поддерживает Путина, то такого человека не стоит пускать на соревнования, если же он против политики России, то почему бы и нет?
Как вы считаете, спорт вне политики или они связаны?
В большей или меньшей степени любой вид спорта тем не менее связан с политикой.
Чем ваш турнир отличается от других?
Это классический турнир (что уже редкость для нас) с хорошими призами. Гарантированный призовой фонд составил 2300 евро! Уникальность турнира в том, что призы для 12 летних и для взрослых - одинаковые! Если раньше для детей делали призы в виде небольшого кубка, медали ну и может давали 30 евро за 1 место, то в моём турнире призы для них в разы выше!
За что будут бороться шахматисты, какие призы или какой главный приз?
1-е место в обоих турнирах составит 500 евро, 2-е место - 350 евро и 3-е место - 150 евро. Также есть призы для шахматистов до 18 лет и отдельные призы для лучшего из моего клуба.
Как вы считаете, есть в Эстонии спрос на шахматы и чего эстонским шахматистам не хватает?
Спрос на шахматы есть, но вырастают в сильных шахматистов единицы. Т.к. это сложный путь, помимо таланта, ты должен ещё сам усердно и много работать, нужна поддержка со стороны родителей и грамотный тренер.
Есть сейчас страна, чьи представители доминируют в шахматах?
По моему мнению это: Китай, Индия и Узбекистан.
Кого вы считаете лучшим шахматистом?
По моему мнению, Карлсен безоговорочно является номером один.
Как вы считаете, после сериала „Ход королевы“ больше людей стало увлекаться шахматами?
Мне кажется, что да.
С чем, по вашему мнению, можно сравнить шахматную партию?
С боевыми действиями. Шахматная доска – поле боя. Король – главнокомандующий, все остальные - солдаты.
Что можно посоветовать родителям, которые мечтают отдать ребенка в шахматы?
Отдавать детей на шахматы пораньше. При современных тенденциях тяжело стать сильным шахматистов, если тебя привели в шахматы в 7-8 лет. Хотя некоторые приходили в шахматы в таком возрасте или даже немного позже и становились неплохими шахматистами, но это уникумы. Мой совет: с 5 лет начинать заниматься.
Многие виды спорта молодежные, а к шахматам это тоже относится?
Нет, в шахматы могут играть на хорошем уровне и пенсионеры. Мозг соображает с годами, конечно, не так хорошо, как в молодом возрасте, но наши ветераны играют на очень хорошем уровне.
Вы в молодом возрасте стали тренером, какого это, насколько это сложно?
Это был мой осознанный выбор. Мне в 13 лет предложили позаниматься с одним перспективным мальчиком, для меня это были первые деньги и тут я понял, насколько мне нравится преподавать, видеть, как твой ученик, который ещё недавно вообще не умел играть или играл очень плохо, с каждым годом становится всё сильнее и сильнее.
Это непередаваемые эмоции - гордость за своего ученика, за его работу и гордость за свою работу. В 16 лет у меня уже были первые 5 учеников, с которыми я занимался индивидуально. Если так подумать, мне 32 года – возраст довольно ещё молодой, а со мной сейчас в одном клубе моим помощником работает Дмитрий Петров, которому 24 года и он из моего ученика превратился в самого настоящего шахматного друга.