Другие виды
09.02.2023, 10:04

Шахматный тренер: шахматная доска – поле боя. Король – главнокомандующий

 
Роман Ежов
Роман Ежов
ФОТО: Роман Ежов

В пятницу в Таллинне стартует международный турнир по классическим шахматам под названием „Kadrioru MK open“, организованный шахматным тренером и мастером ФИДЕ Романом Ежовым. RusDelfi пообщались с Романом, который рассказал об особенностях турнира, участниках, а также о возможном допуске российских спортсменов до международных соревнований.

Роман Ежов является мастером ФИДЕ. Занимается тренерской деятельностью с 2006 года. Его деятельность связана с популяризацией шахмат. А также повышением мастерства как начинающих, так и уже добившихся определённых результатов шахматистов.

В пятницу состоится турнир, который организовали вы. Что это за турнир?

Это международный турнир по классическим шахматам под названием моего клуба „Kadrioru MK open“

Почему вы решили организовать этот турнир?

В нашей стране последние годы было очень много быстрых шахмат (с контролем по 15 минут) и блиц (по 3 минуты), это те контроли, которые никак не развивают молодого шахматиста. При таком контроле он показывает свой максимум здесь и сейчас, т.к. невозможно с учеником позже разобрать эти партии, потому что они ведутся без записи, а в силу возраста маленькие ребята ни то, что одну партию вспомнить не могут, они часто даже первые 10 ходов не могут вспомнить.

Классические шахматы дают много пользы, ведь партия ведётся с записью и тренеры могут эти партии разобрать со своими учениками – ученики запомнят свои ошибки и впредь в подобных ситуациях их допускать не будут. В мою молодость турниров с классическими шахматами было намного больше. Сейчас, по сути, только чемпионат Эстонии. Но с этого года ещё один шахматный клуб стал проводить эти турниры.

Роман Ежов

С какими трудностями пришлось столкнуться при организации турнира?

В поиске спонсоров. Никто не хочет вкладываться в шахматный турнир, я нашёл только одного спонсора - Active Line Group и поэтому решил вложить свои собственные средства для организации этого турнира.

Вам известны участники турнира, кто они?

В большей степени - это либо мои действующие ученики, либо бывшие. Много очень сильных ребят записались в младший турнир (до 12 лет). Приедут спортсмены из Финляндии, Латвии, Грузии. Среди взрослых, к сожалению, только один гроссмейстер сможет принять участие. Вся наша элита уехала участвовать в более престижном турнире, который проходит в Финляндии, в следующем году постараюсь сделать турнир, исходя из расписания наших ТОПов.

Как вы восприняли новость о том, что Российских спортсменов могут допустить к соревнованиям?

Спокойно. Из России к нам на турнир всё равно никто не может приехать. Те русские спортсмены, если такие и есть в Эстонии, раз уехали из России, то показали, что им не нравится ситуация в России, раз они оттуда уехали.

Магнус Карлсен поделился своим мнением, что пускать россиян на соревнования не стоит, а как вы считаете?

Мне сложно отвечать на такие вопросы, я считаю, если человек активно поддерживает Путина, то такого человека не стоит пускать на соревнования, если же он против политики России, то почему бы и нет?

Как вы считаете, спорт вне политики или они связаны?

В большей или меньшей степени любой вид спорта тем не менее связан с политикой.

Чем ваш турнир отличается от других?

Это классический турнир (что уже редкость для нас) с хорошими призами. Гарантированный призовой фонд составил 2300 евро! Уникальность турнира в том, что призы для 12 летних и для взрослых - одинаковые! Если раньше для детей делали призы в виде небольшого кубка, медали ну и может давали 30 евро за 1 место, то в моём турнире призы для них в разы выше!

За что будут бороться шахматисты, какие призы или какой главный приз?

1-е место в обоих турнирах составит 500 евро, 2-е место - 350 евро и 3-е место - 150 евро. Также есть призы для шахматистов до 18 лет и отдельные призы для лучшего из моего клуба.

Как вы считаете, есть в Эстонии спрос на шахматы и чего эстонским шахматистам не хватает?

Спрос на шахматы есть, но вырастают в сильных шахматистов единицы. Т.к. это сложный путь, помимо таланта, ты должен ещё сам усердно и много работать, нужна поддержка со стороны родителей и грамотный тренер.

Есть сейчас страна, чьи представители доминируют в шахматах?

По моему мнению это: Китай, Индия и Узбекистан.

Кого вы считаете лучшим шахматистом?

По моему мнению, Карлсен безоговорочно является номером один.

Как вы считаете, после сериала „Ход королевы“ больше людей стало увлекаться шахматами?

Мне кажется, что да.

С чем, по вашему мнению, можно сравнить шахматную партию?

С боевыми действиями. Шахматная доска – поле боя. Король – главнокомандующий, все остальные - солдаты.

Что можно посоветовать родителям, которые мечтают отдать ребенка в шахматы?

Отдавать детей на шахматы пораньше. При современных тенденциях тяжело стать сильным шахматистов, если тебя привели в шахматы в 7-8 лет. Хотя некоторые приходили в шахматы в таком возрасте или даже немного позже и становились неплохими шахматистами, но это уникумы. Мой совет: с 5 лет начинать заниматься.

Многие виды спорта молодежные, а к шахматам это тоже относится?

Нет, в шахматы могут играть на хорошем уровне и пенсионеры. Мозг соображает с годами, конечно, не так хорошо, как в молодом возрасте, но наши ветераны играют на очень хорошем уровне.

Вы в молодом возрасте стали тренером, какого это, насколько это сложно?

Это был мой осознанный выбор. Мне в 13 лет предложили позаниматься с одним перспективным мальчиком, для меня это были первые деньги и тут я понял, насколько мне нравится преподавать, видеть, как твой ученик, который ещё недавно вообще не умел играть или играл очень плохо, с каждым годом становится всё сильнее и сильнее.

Роман Ежов со своими учениками

Это непередаваемые эмоции - гордость за своего ученика, за его работу и гордость за свою работу. В 16 лет у меня уже были первые 5 учеников, с которыми я занимался индивидуально. Если так подумать, мне 32 года – возраст довольно ещё молодой, а со мной сейчас в одном клубе моим помощником работает Дмитрий Петров, которому 24 года и он из моего ученика превратился в самого настоящего шахматного друга.

Роман Ежов

Мастер ФИДЕ

В юношеских чемпионатах Эстонии были завоёваны золотая медаль (1 раз), серебряная медаль (5 раз), бронзовая медаль (5 раз)

В чемпионатах Балтии (“Балтийские звёзды“) были завоёваны в 2005 году 2 место, в 2007 году 3 место.

Многократный участник чемпионатов мира и Европы

В чемпионатах Эстонии среди мужчин следующие результаты:

2011 – поделил 1-2 место. И в дополнительном матче за 1 место упустил звание чемпиона страны.

2012 - поделил 2-3 место

2013 – поделил 3-5 место

2014 - поделил 3-5 место

2015 – 2 место

2016 – поделил 3-4 место

2017 - поделил 3-5 место

В командных чемпионатах Эстонии были завоёваны 4 золота, 5 серебряных медалей и 3 раза была добыта бронзовая медаль.

Участвовал от своей страны в престижном кубке Илюмжинова. Где участниками были 4 сильнейших шахматиста с Латвии, Литвы и Эстонии. Где на равных боролся с гроссмейстерами как со своей страны, так и с Латвии и Литвы.

Участник шахматной Олимпиады в составе сборной Эстонии (в 2012, 2014 и 2016 гг.)

В 2015 году присвоено звание „мастер спорта“

В 2016 году присвоено звание „Мастер ФИДЕ“

Тренерские заслуги:

4 тренерская категория

В 18 лет - первый тренерский опыт. За 2 года занятий его ученик с рейтингом 1800 вырос до 2200.

За 14 лет тренерской работы его ученики (18 человек) добились следующих результатов:

1 бронзовая медаль чемпионата Европы по классике

2 золотые медали чемпионата Европы по быстрым шахматам и блицу

1 золотая медаль чемпионата Евросоюза по классике

1 серебряная медаль чемпионата Евросоюза по классике

19 золотых медалей чемпионата Эстонии по классике

13 серебряных медалей чемпионата Эстонии по классике

8 бронзовых медалей чемпионата Эстонии по классике

2 золотые медали немецкой области Oberfranken

1 золотая медаль чемпионата Германии по классике

Ученики Романа принимали участия в этапах России по шахматам, где были завоёваны

1 золото, 2 серебра и 1 бронза

С 2018 по 2019 года Роман был тренером юношеской сборной Эстонии

На чемпионате Европы в Румынии (2018) по быстрым шахматам, будучи тренером юношеской сборной Эстонии были завоёваны:

3 золотые медали

2 серебряные медали

1 бронзовая медаль

Роман работал с такими учениками как:

Андрей Виргус 2006-2007

Катрина Корбан 2007-2008

Екатерина Ткаченко 2007-2009

Дмитрий Петров 2008-2013

Настя Синицина 2010-2013

Юлия Бусел 2011-2019

Платон Иванов 2014-2016

Рихард Ага 2014-2017

Максим Садеков 2014-2017

Артур Рикас 2016-2019

Денис Андрияшкин 2010-2020

Ева Шадрина 2019-2021

Никита Яртс 2019- 2022

Ярослава Лантова 2019-2020

Джастин Фадеев 2019-2021

Арсений Никитин 2020

Мария Хаапсаль 2019-2022

Наташа Комиссарова 2021 –2023

Вероника Комиссарова 2021 – 2023

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