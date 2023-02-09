Шахматный тренер: шахматная доска – поле боя. Король – главнокомандующий

В большей степени - это либо мои действующие ученики, либо бывшие. Много очень сильных ребят записались в младший турнир (до 12 лет). Приедут спортсмены из Финляндии, Латвии, Грузии. Среди взрослых, к сожалению, только один гроссмейстер сможет принять участие. Вся наша элита уехала участвовать в более престижном турнире, который проходит в Финляндии, в следующем году постараюсь сделать турнир, исходя из расписания наших ТОПов.

Вам известны участники турнира, кто они?

В поиске спонсоров. Никто не хочет вкладываться в шахматный турнир, я нашёл только одного спонсора - Active Line Group и поэтому решил вложить свои собственные средства для организации этого турнира.

Классические шахматы дают много пользы, ведь партия ведётся с записью и тренеры могут эти партии разобрать со своими учениками – ученики запомнят свои ошибки и впредь в подобных ситуациях их допускать не будут. В мою молодость турниров с классическими шахматами было намного больше. Сейчас, по сути, только чемпионат Эстонии. Но с этого года ещё один шахматный клуб стал проводить эти турниры.

В нашей стране последние годы было очень много быстрых шахмат (с контролем по 15 минут) и блиц (по 3 минуты), это те контроли, которые никак не развивают молодого шахматиста. При таком контроле он показывает свой максимум здесь и сейчас, т.к. невозможно с учеником позже разобрать эти партии, потому что они ведутся без записи, а в силу возраста маленькие ребята ни то, что одну партию вспомнить не могут, они часто даже первые 10 ходов не могут вспомнить.

Почему вы решили организовать этот турнир?

Это международный турнир по классическим шахматам под названием моего клуба „Kadrioru MK open“

В пятницу состоится турнир, который организовали вы. Что это за турнир?

Роман Ежов является мастером ФИДЕ. Занимается тренерской деятельностью с 2006 года. Его деятельность связана с популяризацией шахмат. А также повышением мастерства как начинающих, так и уже добившихся определённых результатов шахматистов.

Как вы восприняли новость о том, что Российских спортсменов могут допустить к соревнованиям?

Спокойно. Из России к нам на турнир всё равно никто не может приехать. Те русские спортсмены, если такие и есть в Эстонии, раз уехали из России, то показали, что им не нравится ситуация в России, раз они оттуда уехали.

Магнус Карлсен поделился своим мнением, что пускать россиян на соревнования не стоит, а как вы считаете?

Мне сложно отвечать на такие вопросы, я считаю, если человек активно поддерживает Путина, то такого человека не стоит пускать на соревнования, если же он против политики России, то почему бы и нет?

Как вы считаете, спорт вне политики или они связаны?

В большей или меньшей степени любой вид спорта тем не менее связан с политикой.

Чем ваш турнир отличается от других?

Это классический турнир (что уже редкость для нас) с хорошими призами. Гарантированный призовой фонд составил 2300 евро! Уникальность турнира в том, что призы для 12 летних и для взрослых - одинаковые! Если раньше для детей делали призы в виде небольшого кубка, медали ну и может давали 30 евро за 1 место, то в моём турнире призы для них в разы выше!

За что будут бороться шахматисты, какие призы или какой главный приз?

1-е место в обоих турнирах составит 500 евро, 2-е место - 350 евро и 3-е место - 150 евро. Также есть призы для шахматистов до 18 лет и отдельные призы для лучшего из моего клуба.

Как вы считаете, есть в Эстонии спрос на шахматы и чего эстонским шахматистам не хватает?

Спрос на шахматы есть, но вырастают в сильных шахматистов единицы. Т.к. это сложный путь, помимо таланта, ты должен ещё сам усердно и много работать, нужна поддержка со стороны родителей и грамотный тренер.

Есть сейчас страна, чьи представители доминируют в шахматах?

По моему мнению это: Китай, Индия и Узбекистан.

Кого вы считаете лучшим шахматистом?

По моему мнению, Карлсен безоговорочно является номером один.

Как вы считаете, после сериала „Ход королевы“ больше людей стало увлекаться шахматами?

Мне кажется, что да.