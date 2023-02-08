Хоккей в Кохтла-Ярве: женская сборная Эстонии, которая готовится к ЧМ, сыграет с Украиной и Литвой
Женская сборная Эстонии по хоккею на этой неделе соберется в Кохтла-Ярве для участия в турнире „Кубок Балтики 2023“, который состоится с 9 по 11 февраля. В турнире примут участие сборные Украины и Литвы.
Расписание турнира:
9.02 в 18:20 Украина - Эстония
10.02 в 15:00 Литва - Украина
11.02 в 13:00 Эстония - Литва
Игры будут транслироваться в прямом эфире телеканалом OHO TV.
„Наша основная цель — начать развивать „свою игру“, то есть играть лучше тактически и сформировать пятерки для будущих игр. Так что, в определенном смысле, игры балтийского турнира — это отправная точка и разминка перед кубком мира в Румынии“, — сказал главный тренер Аки Мюкканен, начавший осенью работать с женской сборной. Мюкканен ранее тренировал клубы в Финляндии, Норвегии и Исландии, а совсем недавно тренировал сборную Китая до 18 лет.
„Честно говоря, я понятия не имею об уровне наших соперников. Если мы наведем порядок в тактическом плане, мы сможем достойно конкурировать с этими сборными“.
В апреле сборная столкнется с более сильными соперниками - Украиной, Румынией, Литвой, Гонконгом, Болгарией - на чемпионате мира в Румынии. В первую очередь главный тренер делает упор на развитие командной игры.