Хоккей в Кохтла-Ярве: женская сборная Эстонии, которая готовится к ЧМ, сыграет с Украиной и Литвой

Расписание турнира:

9.02 в 18:20 Украина - Эстония

10.02 в 15:00 Литва - Украина

11.02 в 13:00 Эстония - Литва

Игры будут транслироваться в прямом эфире телеканалом OHO TV.

„Наша основная цель — начать развивать „свою игру“, то есть играть лучше тактически и сформировать пятерки для будущих игр. Так что, в определенном смысле, игры балтийского турнира — это отправная точка и разминка перед кубком мира в Румынии“, — сказал главный тренер Аки Мюкканен, начавший осенью работать с женской сборной. Мюкканен ранее тренировал клубы в Финляндии, Норвегии и Исландии, а совсем недавно тренировал сборную Китая до 18 лет.

„Честно говоря, я понятия не имею об уровне наших соперников. Если мы наведем порядок в тактическом плане, мы сможем достойно конкурировать с этими сборными“.

В апреле сборная столкнется с более сильными соперниками - Украиной, Румынией, Литвой, Гонконгом, Болгарией - на чемпионате мира в Румынии. В первую очередь главный тренер делает упор на развитие командной игры.

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