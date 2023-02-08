ВИДЕО | Визит Зеленского в Лондон: президент Украины попросил у Британии истребители и встретился с королем Карлом III

„У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы ее защитить!“ - сказал президент Украины. Он вспомнил, что во время посещения парламента еще до полномасштабного вторжения он поблагодарил хозяев „за вкусный английский чай“. „Сегодня я покину парламент, заранее поблагодарив всех вас за мощные английские самолеты“, - заявил Зеленский.

Зеленский имел в виду, что в годы службы в армии в 1970-х годах король Карл III был военным пилотом.

Прямо во время выступления Зеленский вручил спикеру парламента Линдси Хойлу шлем одного из самых признанных и успешных, по словам украинского президента, украинских пилотов. Он назвал его символом продолжения совместной борьбы в небе: „В Британии король - пилот военно-воздушных сил, но сегодня в Украине каждый пилот ВВС - король“.

В своей речи Зеленский сравнил происходящее с совместной борьбой Украины и Британии против фашистских захватчиков во время Второй мировой войны, заявив, что теперь „новое зло поднимает голову“. Он поблагодарил Британию за военную помощь в виде поставок танков и других вооружений, однако отметил, что сейчас Украине необходимы истребители, чтобы защитить свое небо от российских ракет.

Бориса Джонсона Зеленский отдельно поблагодарил за поддержку в том момент, когда „это казалось невозможным“. Поблагодарил он и нынешнего премьера за продолжение политики единства с Украиной.

До этого самолет британских Королевских военно-воздушных сил доставил Зеленского в лондонский аэропорт Станстед, где его встретил британский премьер-министр Риши Сунак.

„У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее!“ - призвал Зеленский и предложил новый лозунг совместной борьбы Британии и Украины против российской агрессии: „Крылья за свободу“.

Зеленский обращался к депутатам обеих палат парламента в Вестминстерском холле - историческом здании, где проходят важные государственные мероприятия. В числе прочего именно здесь проходило прощание британцев с королевой Елизаветой II.

Все, кого впустили внутрь, бросились через другую дверь в комнату с тем самым камином, где фотографируют рукопожатия высоких гостей. Официальные приветствия, слова Риши Сунака о том, что он рад видеть в Лондоне „друга Владимира“, слова благодарности украинскому президенту за поддержку - и все.

Зеленского в традиционном уже камуфляже встретил премьер-министр Риши Сунак. Рукопожатие на пороге, несколько жестов - и громкие аплодисменты работников канцелярии премьера, как только открылась дверь резиденции на Даунинг-стрит.

Кортеж с президентом Украины приехал на Даунинг-стрит чуть больше, чем через час после его приземления в аэропорту Станстед.

О том, что президент Украины уже близко, можно было догадаться, когда на пороге Даунинг-стрит, 10, начали расстилать красный коврик, а упитанный местный кот-мышелов Ларри лениво осмотрел журналистскую братию.

Среди британских парламентариев украинский президент заслужил репутацию хорошего оратора, когда во время беспрецедентного обращения к Палате общин сразу после российского вторжения он горячо процитировал военную речь Уинстона Черчилля - „Мы никогда не сдадимся!“

Детали визита стали известны в последнюю минуту, и стало понятно, что по значению приезд Владимира Зеленского не уступает государственному визиту. Президент Украины не только выступает в парламенте, который называют „матерью мировых парламентов“, но и встречается с королем Карлом III.

Над офисом британского премьер-министра флаг Украины висел неподвижно, потому что февральское утро выдалось на удивление солнечным и безоблачным. Десятки журналистов и операторов ждали на морозе приезда политика, популярности которого среди британцев могут позавидовать лидеры всех местных политических партий - президента Украины Владимира Зеленского.

Это решение может свидетельствовать об изменении позиции Британии в отношении поставок западных истребителей Украине. Ранее Сунак назвал такие поставки „непрактичными“, объясняя, что британские военные самолеты очень сложны и для обучения полетам на них может понадобиться несколько месяцев.

Визит президента Украины на Даунинг-стрит продолжался неполных 25 минут. Далее - парламент, Букингемский дворец и поездка на базу, где украинских военных обучают управлять танком Challenger-2.

А на Даунинг-стрит привычно свернули ковер и выпустили кота Ларри. Кажется, он один не беспокоится о высоком госте.

Вторая поездка за время войны

Перед выступлением Зеленского в парламенте проходила сессия вопросов-ответов парламентариев с премьер-министром Риши Сунаком, которая началась с приветствия „Слава Украине!“ на украинском от одного из депутатов.

Сунак отметил, что целью Британии остается победа Украины на поле боя в этом году, добавив, что путинская агрессия не может и не будет продолжаться. Он заявил, что Великобритания является ведущим европейским союзником Украины в НАТО, страна продолжает наращивать военную поддержку и будет едина с Украиной до тех пор, пока Путин и его „неспровоцированная агрессия“ не потерпит поражение.

Это вторая поездка Зеленского за рубеж после начала полномасштабного российского вторжения, ранее он побывал в США и в Польше.

Планируется, что в Британии Зеленский также встретится с украинскими военными, которые проходят здесь боевую подготовку.

Британия намерена расширить программу обучения украинских военных и подготовить к боевым действиям еще 20 тыс. человек. Сообщается, что британские военные специалисты в числе прочего будут обучать украинских морских пехотинцев. Британия начала обучение украинских военных в июне 2022 года, она пообещала каждые 120 дней готовить 10 тыс. бойцов ВСУ.

По заявлению канцелярии премьер-министра, Сунак также предложит Киеву средства для нанесения ударов на более дальних расстояниях, чтобы помешать России разрушать украинскую критическую инфраструктуру. О каких именно средствах поражения идет речь, пока не сообщается.

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