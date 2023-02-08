Москва дестабилизирует ситуацию в Карабахе и других сепаратистских регионах, таких как Приднестровье и Абхазия, чтобы отвлечь внимание мира от войны в Украине, в которой она теряет всякую инициативу. Об этом заявил сопредседатель группы по межпарламентским связям с Азербайджаном в Верховной Раде Украины Владимир Крейденко.

Напряженность в отношениях между Азербайджаном и Арменией возникла после того, как в ноябре 2022 года Москва отправила российско-армянского миллиардера и медиамагната Рубена Варданяна, печально известного по международному делу „Тройка Диалог“, возглавить непризнанный анклав Нагорно-Карабахскую Республику («НКР“), который контролируется Москвой и Ереваном. Формальный повод – протесты азербайджанских экологов, возмущенных тем, что сепаратисты в Карабахе и власти Армении занимаются незаконной добычей полезных ископаемых и инертных материалов в неспокойном регионе. Поэтому они регулярно перекрывают дорогу между Карабахом и Арменией, чтобы грузовики с ископаемым топливом не выезжали из региона.

Переговоры по мирному договору, которые ведутся с момента сорокадневной войны между двумя странами в ноябре 2020 г., приостановлены, однако в декабре 2022 г. переговоры были приостановлены из-за отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна встретиться с Алиевым в Санкт-Петербурге при посредничестве Российской Федерации, которая, по его словам, не привлекала для „блокады“ Баку своих миротворцев. Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского „Слуга народа“, Крейденко - еще один политик в Киеве, который бьет тревогу по поводу безответственного поведения Кремля, поддерживающего власти Еревана и Степанакерта в эскалации конфликта с Баку.

На днях советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал о попытках Москвы дестабилизировать регион с целью возможного создания второго фронта в Европе, добавив, что Россия и ее сателлиты пытаются расшатать ситуацию в других регионах, оккупированных Кремлем и его союзниками.

Блокады нет, но напряжение растет

