09.02.2023, 08:05
Россияне на Олимпиаде? Только один эстонский спортсмен однозначно готов к бойкоту(33)
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На данный момент решается вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм. „Эстонский Экспресс“ выяснил, что думают по этому поводу местные спортсмены.
„Эстонский Экспресс“ пообщался с одиннадцатью эстонскими олимпийскими надеждами – спортсменами, которые стремятся попасть на Олимпийские игры в Париже в следующем году и, если им повезет, привезти оттуда домой медаль. Только один спортсмен сказал, что если российские и белорусские спортсмены будут участвовать в Олимпийских играх, то он планирует объявить бойкот Олимпиаде.