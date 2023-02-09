Россияне на Олимпиаде? Только один эстонский спортсмен однозначно готов к бойкоту

„Эстонский Экспресс“ пообщался с одиннадцатью эстонскими олимпийскими надеждами – спортсменами, которые стремятся попасть на Олимпийские игры в Париже в следующем году и, если им повезет, привезти оттуда домой медаль. Только один спортсмен сказал, что если российские и белорусские спортсмены будут участвовать в Олимпийских играх, то он планирует объявить бойкот Олимпиаде.