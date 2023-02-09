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09.02.2023, 08:05

Россияне на Олимпиаде? Только один эстонский спортсмен однозначно готов к бойкоту

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СПОРТСМЕНЫ РЕШАЮТ САМИ: Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что разрешит спортсменам из России и Беларуси принять участие в Олимпийских играх в Париже. Эстонские спортсмены могут бойкотировать эти игры, если хотят.
СПОРТСМЕНЫ РЕШАЮТ САМИ: Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что разрешит спортсменам из России и Беларуси принять участие в Олимпийских играх в Париже. Эстонские спортсмены могут бойкотировать эти игры, если хотят.
ФОТО: Elena Dijour | Shutterstock

На данный момент решается вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм. „Эстонский Экспресс“ выяснил, что думают по этому поводу местные спортсмены.

„Эстонский Экспресс“ пообщался с одиннадцатью эстонскими олимпийскими надеждами – спортсменами, которые стремятся попасть на Олимпийские игры в Париже в следующем году и, если им повезет, привезти оттуда домой медаль. Только один спортсмен сказал, что если российские и белорусские спортсмены будут участвовать в Олимпийских играх, то он планирует объявить бойкот Олимпиаде.

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что разрешит спортсменам из России и Беларуси участвовать в Олимпийских играх в Париже. Так как никто не должен подвергаться дискриминации только на основании своего паспорта.

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