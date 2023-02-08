Известный эстонский артист утверждает, что убийца Ирины из Ласнамяэ снимался в его музыкальном клипе

Тасане рассказал, что в конце ноября прошлого года он пригласил Дмитрия Воронина участвовать в своем клипе „Больше гламура“ по наводке своего знакомого, который несколько месяцев общался с Ворониным.

Тасане говорит, что сразу почувствовал, что с мужчиной что-то не так: „У него не было ни радости, ни энтузиазма, хотя знакомый посоветовал мне его как раз из-за этих качеств. Кроме того, Дмитрий похудел на 10 кг и якобы начал употреблять галлюциногенные грибы“.

„Я никогда бы и не подумал, что он способен на такое убийство. В тихом омуте черти водятся. Ужасно“, - констатирует певец.

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В клипе Воронин появляется на отметке 2:20.

Владелица ласнамяэского цветочного магазина Ирина пропала 16 января вечером, когда после работы не вернулась домой. Родственники сообщили о ее исчезновении на следующий день, и стражи порядка сразу же приступили к установлению обстоятельств. В ту же ночь полиция нашла тело Ирины и ее автомобиль на пустыре в Ласнамяэ, возле Нарвского шоссе.

18 января полиция задержала в столичном районе Ласнамяэ 28-летнего Дмитрия Воронина, которого подозревают в убийстве Ирины. Суд по ходатайству прокуратуры взял подозреваемого в убийстве Ирины 28-летнего мужчину под стражу на два месяца. В суде мужчина признался в причастности к убийству.