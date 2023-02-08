Землетрясения в Турции и Сирии: погибших больше 9 тысяч, надежд найти выживших все меньше

Число погибших, по последним данным, превысило 9000.

По данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям страны, число жертв в Турции возросло до 6 957. В Сирии государственные СМИ сообщают, что погибли около 2500 человек.

Цифры продолжают расти, под завалами все еще остаются люди. В условиях зимних холодов возможностей извлечь их оттуда живыми все меньше.

Первое землетрясение, магнитудой 7,8, произошло недалеко от Газиантепа на юго-востоке Турции в ночь на понедельник. Через несколько часов за этим последовал новый подземный толчок магнитудой 7,5.

В Сирии бедствие усугубляется многолетней гражданской войной: многие здания уже были повреждены и от землетрясения обрушились; доступ спасателей и гуманитарной помощи во многие районы затруднен.

На юге Турции также живет множество беженцев из Сирии, часто в наспех возведенных или ветхих строениях. „Одна катастрофа наложилась на другую, - сказала в интервью Би-би-си британский исполнительный директор „Врачей без границ“ Натали Робертс, - В этой части Турции, в таких местах, как Газиантеп, миллионы сирийских беженцев, и они часто живут в не очень прочном жилье. Это рецепт беды“.

Профессор Люси Истхоуп, эксперт в области ликвидации последствий стихийных бедствий, в интервью Би-би-си посоветовала людям, желающим помочь пострадавшим, присылать не вещи, а деньги.

„Самая важная и полезная вещь в этот момент - это деньги. Есть неправительственные, благотворительные, правительственные организации, которые всеми силами стараются помочь. Что им нужно, и не только сейчас, но и на годы вперед, - это деньги“, - говорит она. Собирать же, например, теплые вещи, находясь в далекой от Турции или Сирии стране, скорее всего, бесполезно.

Учитывая политическую ситуацию в Сирии, бывший координатор ООН по гуманитарной помощи Ян Эгеланд в интервью Би-би-си посоветовал ни в коем случае не переводить деньги сторонам политического конфликта в Сирии - будь то режим Асада или оппозиция.