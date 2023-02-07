Ушел из жизни „дедушка“ mp3 и zip

Авраам Лемпель умер в Израиле 4 февраля 2023 г. на момент смерти ему было 86 лет. До своего 87-летия он не дожил всего шесть дней.

Лемпель – уроженец Львова (на момент рождения Лемпеля город входил в состав Польши). В юности он переехал в Израиль, где со временем, выучившись в Технионе (израильский технологический университет) получил степень доктора технических наук.

Активно участвовать в развитии технологий сжатия данных Авраам Лемпель начал в 70-х годах XX века. В этот период миру была представлена первая версия его алгоритма сжатия, получившая название „Алгоритм Лемпеля-Зива“.

Лемпель работал над ним совместно с профессором Яковом Зивом, которому в ноябре 2022 г. исполнился 91 год. В сокращенном виде название алгоритма звучит как LZ.

Эволюция алгоритмов

Одним только алгоритмом LZ работа Лемпеля не ограничилась. В 1977 г. он совместно с Яковом Зивом представил его улучшенную версию LZ77, а годом позже появилась третья модификация под названием LZ78.

В дальнейшем серия из трех алгоритмов разрослась в полноценное семейство. В него вошли, помимо прочих, технологии сжатия LZO (алгоритм Лемпеля-Зива-Оберхеймера, Lempel-Ziv-Oberhumer) образца 1997 г., и LZMA. Эта аббревиатура расшифровывается как Lempel-Ziv-Markov chain-Algorithm. Технология применяется в современном архиваторе 7-Zip.

Лемпель повсюду

Наработки Авраама Лемпеля в 2022 г. используются едва ли не повсеместно, где требуются технологии сжатия данных. Его идеи легли в основу всем известных форматов MP3 (музыкальные композиции), ZIP (архивы) и PDF (документы).

Без Лемпеля, возможно, никогда бы не появились форматы изображений GIF, TIFF и PNG. В них используется LZW – алгоритм Лемпеля-Зива-Уэлча, опубликованный его совтором Терри Уэлчем (Terry Welch) в 1984 г. Он представляет собой улучшенную модификацию упомянутого LZ78, над которым Лемпель работал вдвоем с Зивом.