ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (349-й день) | Депутат Европарламента сообщил о начале создания трибунала над Путиным
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович не исключил „сценария двух Корей“ после завершения боевых действий в стране, сообщает издание „Страна.ua“. По его мнению, для победы Киеву нужны „тысяч 400 идеально подготовленных вышколенных солдат с натовским оружием“, чего нет и в ближайший год не будет. Западу остается „создавать Южную Корею с гарантиями“, полагает Арестович.
Россия на прошлой неделе поставила рекордные с июня объемы своей нефти по морю, но из-за санкций и вынужденных скидок новым покупателем, нефтяные доходы Кремля все равно сократились. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Европейский рынок объемом более 1,5 млн баррелей в сутки почти полностью потерян Россией, констатирует Bloomberg. „Его заменили дальнемагистральные направления в Азии, которые намного дороже и требуют много времени на обслуживание“, - пишет агентство.
Австрия готова выдать российским представителям визы для участия в сессии парламентской ассамблее ОБСЕ в Вене. Встреча состоится в годовщину ввода войск РФ на Украину - 23-24 февраля. В 2022 году Великобритания и Польша отказались выдать визы российской делегации на сессии ПА ОБСЕ.
В январе дефицит бюджета России составил 1,76 трлн руб. Для сравнения: в январе прошлого года бюджет был профицитным. Сейчас расходы увеличились на 59 процентов - до 3,117 трлн руб. Для покрытия резко выросшего дефицита бюджета Минфин РФ в январе впервые продал 3,6 тонны золота из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Подразделения ВС РФ проводят перегруппировку в отдельных районах и сосредоточили основные усилия на наступлении на пяти направлениях - Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском, заявил Генштаб ВСУ. За минувшие сутки россияне нанесли 6 ракетных и 24 авиационных удара, совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областей, что повлекло жертвы среди гражданского населения, указывается в утренней оперативной сводке в Facebook. В свою очередь украинская авиация за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян и 2 удара по позициям их зенитно-ракетных комплексов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов сосредоточения живой силы противника, сообщается далее.
Минувшей ночью российские войска дважды обстреливали Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии и РСЗО, в результате были повреждены линии электропередач и обесточена одна из насосных станций, без воды остались девять населенных пунктов, сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. По его словам, повреждены четыре частных жилых дома, хозяйственная постройка, электросети и газопровод.
Telegram-канал ASTRA сообщил об атаке беспилотника в Брянской области, в результате которой были ранены солдат срочной службы и его командир. „По данным источников ASTRA, накануне вечером беспилотник атаковал Севский район Брянской области. С коптера было сброшено взрывное устройство, в результате взрыва ранения получили двое солдат“, - пишет издание.
За прошедшие два месяца украинские беспилотники более 20 раз атаковали территорию России, сообщил Telegram-канал „Верстка“, опираясь на открытые данные. До этого украинские удары с помощью беспилотников носили единичный характер и в основном наносились по территории Крыма.
России вряд ли удастся в течение ближайших недель нарастить силы, необходимые для существенного влияния на исход войны, считает британская военная разведка. С начала января 2023 года РФ пытается возобновить крупные наступательные операции, чтобы захватить территории Донецкой области, удерживаемые Украиной. Однако российским войскам удается продвигаться вперед лишь на несколько сотен метров в неделю - почти наверняка потому, что им не хватает боеприпасов и маневренных подразделений, говорится в обзоре министерства обороны Великобритании. Высшее командование России - вероятно, из-за оказываемого на него политического давления - разрабатывает планы, требующие от недоукомплектованных, неопытных подразделений достичь нереальных целей, подчеркивается в документе.
Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции, сообщила финская газета Iltalehti, сославшись на источники в правительстве страны. По их словам, Турция дала согласие на вступление Финляндии в Североатлантический альянс еще в конце 2022 года. Один из собеседников подчеркнул, что геополитическое положение Швеции сильно отличается от финского, так как Финляндия непосредственно граничит с Россией. Турция пообещала блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО после того, как шведско-датский правый экстремист Расмус Палудан публично сжег Коран в Стокгольме. При этом в Анкаре заявляли, что основные претензии адресованы Швеции. Власти Финляндии ранее постоянно подчеркивали, что эта страна вступит в НАТО одновременно со Швецией.
Трибунал против президента РФ Владимира Путина за развязывание агрессивной войны уже начали создавать, заявила Telegram-каналу „Можем объяснить“ депутат Европарламента, бывший министр обороны Литвы Раса Юкнявичене. Это будет первый международный трибунал,созданный в обход Совета Безопасности ООН, в котором Россия обладает право вето. Легитимность нового судебного органа „будет обеспечена за счет поддержки Генеральной Ассамблеи ООН“, - сказал Telegram-каналу экс-председатель Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас. По его словам, трибунал учредят с помощью многостороннего международного договора, на заключение которого может уйти до двух лет. Путина и его окружение будут судить за преступление агрессии, то есть применение вооруженной силы против другого государства.
По словам Жалимаса, юрисдикция трибунала будет основана на уголовном законодательстве Украины, в котором есть статьи о пропаганде войны; планировании, подготовке и ведении агрессивной войны, а также нарушении законов и обычаев ведения войны. Преступления в Украине уже расследуют юристы Международного уголовного суда в Гааге (МУС) и десяти стран-членов Евросоюза. Президентский иммунитет Путина не помешает привлечь его к суду, так как „принцип иммунитета не распространяется на процессы международных трибуналов“, пояснил Дайнюс Жалимас. Местом создания трибунала может стать Гаага.
Еврокомиссар Вера Юрова объявила о запуске проекта „Радио „Свободная Россия“. Пока что это рабочее название, уточнила она. По словам Юровой, цель проекта - поддержать независимых российских журналистов, расширить масштаб их деятельности и заполнить пробел на рынке русскоязычных СМИ.
Федеральный совет безопасности Германии одобрил поставку Украине 178 танков Leopard 1, сообщил еженедельник Der Spiegel со ссылкой на неназванных собеседников.
Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл сегодня в Киев. Визит не был анонсирован из соображений безопасности. Глава оборонного ведомства подтвердил сведения о будущих поставках Leopard 1A5 и уточнил, что Украина получит эти танки из ряда европейских стран. Нидерланды и Дания вместе с ФРГ примут участие в поставках танков Leopard 1A5 Украине. Такое заявление сделала сегодня глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины отрицает слова министра обороны России Сергея Шойгу о захвате 7 населенных пунктов на Донецком и Запорожском направлениях. Из Соледара украинские войска были выведены еще 25 января, о чем официально сообщало командование ВСУ, указали в ГУР. Захват остальных упомянутых Шойгу населенных пунктов - Клещеевки, Краснополья, Благодатного и Николаевки в Донецкой области, а также сел Лобковое и Подгорное в Запорожской - не подтвержден, добавила украинская сторона.