ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (349-й день) | Депутат Европарламента сообщил о начале создания трибунала над Путиным

Подразделения ВС РФ проводят перегруппировку в отдельных районах и сосредоточили основные усилия на наступлении на пяти направлениях - Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском, заявил Генштаб ВСУ. За минувшие сутки россияне нанесли 6 ракетных и 24 авиационных удара, совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областей, что повлекло жертвы среди гражданского населения, указывается в утренней оперативной сводке в Facebook. В свою очередь украинская авиация за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян и 2 удара по позициям их зенитно-ракетных комплексов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов сосредоточения живой силы противника, сообщается далее.

В январе дефицит бюджета России составил 1,76 трлн руб. Для сравнения: в январе прошлого года бюджет был профицитным. Сейчас расходы увеличились на 59 процентов - до 3,117 трлн руб. Для покрытия резко выросшего дефицита бюджета Минфин РФ в январе впервые продал 3,6 тонны золота из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Австрия готова выдать российским представителям визы для участия в сессии парламентской ассамблее ОБСЕ в Вене. Встреча состоится в годовщину ввода войск РФ на Украину - 23-24 февраля. В 2022 году Великобритания и Польша отказались выдать визы российской делегации на сессии ПА ОБСЕ.

Россия на прошлой неделе поставила рекордные с июня объемы своей нефти по морю, но из-за санкций и вынужденных скидок новым покупателем, нефтяные доходы Кремля все равно сократились. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Европейский рынок объемом более 1,5 млн баррелей в сутки почти полностью потерян Россией, констатирует Bloomberg. „Его заменили дальнемагистральные направления в Азии, которые намного дороже и требуют много времени на обслуживание“, - пишет агентство.

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович не исключил „сценария двух Корей“ после завершения боевых действий в стране, сообщает издание „Страна.ua“. По его мнению, для победы Киеву нужны „тысяч 400 идеально подготовленных вышколенных солдат с натовским оружием“, чего нет и в ближайший год не будет. Западу остается „создавать Южную Корею с гарантиями“, полагает Арестович.

Минувшей ночью российские войска дважды обстреливали Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии и РСЗО, в результате были повреждены линии электропередач и обесточена одна из насосных станций, без воды остались девять населенных пунктов, сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. По его словам, повреждены четыре частных жилых дома, хозяйственная постройка, электросети и газопровод.

Telegram-канал ASTRA сообщил об атаке беспилотника в Брянской области, в результате которой были ранены солдат срочной службы и его командир. „По данным источников ASTRA, накануне вечером беспилотник атаковал Севский район Брянской области. С коптера было сброшено взрывное устройство, в результате взрыва ранения получили двое солдат“, - пишет издание.

За прошедшие два месяца украинские беспилотники более 20 раз атаковали территорию России, сообщил Telegram-канал „Верстка“, опираясь на открытые данные. До этого украинские удары с помощью беспилотников носили единичный характер и в основном наносились по территории Крыма.

России вряд ли удастся в течение ближайших недель нарастить силы, необходимые для существенного влияния на исход войны, считает британская военная разведка. С начала января 2023 года РФ пытается возобновить крупные наступательные операции, чтобы захватить территории Донецкой области, удерживаемые Украиной. Однако российским войскам удается продвигаться вперед лишь на несколько сотен метров в неделю - почти наверняка потому, что им не хватает боеприпасов и маневренных подразделений, говорится в обзоре министерства обороны Великобритании. Высшее командование России - вероятно, из-за оказываемого на него политического давления - разрабатывает планы, требующие от недоукомплектованных, неопытных подразделений достичь нереальных целей, подчеркивается в документе.