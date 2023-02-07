Число жертв землетрясения в Турции превысило 5400 человек

В Сирии, по данным Международной федерации Красного Креста, число жертв по состоянию на полдень 7 февраля составило 1509 человек, 3,5 тыс. пострадали, еще сотни пропали без вести.

Землетрясение произошло вчера, 6 февраля, в турецком Газиантепе, а также в соседней Сирии. Его магнитуда, по разным оценкам, составляла от 7,4 до 7,8. В ликвидации последствий землетрясения участвуют несколько стран, в том числе Эстония. В Турции объявлен общенациональный траур до 12 февраля.