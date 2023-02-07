Изменил родине, но не до конца? ФСБ предъявляет россиянам обвинение в „попытке госизмены“

В январе региональные УФСБ продолжали ловить россиян якобы за попытки вступить в ВСУ. 9 января в Брянске арестовали по обвинению в покушении на госизмену россиянина, который для этого якобы „неоднократно“ пытался выехать в Украину. 12 января СМИ со ссылкой на пресс-релиз УФСБ по Тверской области сообщили о новом задержании, связанном с приготовлением к „переходу на сторону противника“. О фигуранте ведомство сообщило лишь, что это „житель Твери“ 1982 года рождения, его имя до сих пор засекречено. Обвинения ФСБ подкрепило видеозаписью якобы с камер наблюдения железнодорожной станции в Твери. На видео мужчина берет в кассе билет и затем, уже с рюкзаком за плечами (в кадре покупки билета рюкзака у него нет), пытается сесть в поезд. Его задерживают, после чего человек - на видео его лицо скрыто - говорит, что „набирал амуницию“, в том числе нож, по „указанию связного“ и „должен был стать рядовым солдатом, военнослужащим ВСУ“. „Я хотел бы, чтобы эти люди (кого он имел в виду - на видео не уточняется - Би-би-си) не шли по моему пути, не связываться с какими-то военными формированиями. Потому что последствия могут быть необратимыми“, - сказал задержанный. Дальше на видео силовики выкладывают из рюкзака стандартный набор экипировки - новые берцы, наколенники, маску-балаклаву, спальный мешок. УФСБ сообщило, что житель Твери арестован по ст. 275 УК, но этих данных в базах судов Твери нет.