ФОТО | Лось из Пылвамаа до сих пор отказывается сбрасывать рога

Обычно более крупные и сильные самцы лося начинают сбрасывать рога уже с конце октября и продолжают до конца ноября. Молодые лоси сбрасывают рога самое позднее к январю. Но для вышеупомянутого лося с такими рогами, как на фото, необычно носить их в феврале.

„Этот лось перемещается в охотничьих угодьях Орава, Ласва и Илуметса. Тот факт, что мы видим такое красивое животное в окрестностях, является результатом сотрудничества между охотничьими группами в плане избирательного отстрела. Только мать-природа знает, почему до сих пор не сброшены такие великолепные рога“, — рассказал член правления Пылваского охотничьего общества Тийт Раммул.

Новые рога начинают отрастать у лосей в апреле, изначально они мягкие, не окостеневшие и покрытые кожей. Максимального размера они достигают в августе или сентябре. К этому времени рога окостеневают, и кожа начинает отваливаться.

Рога нужны лосям в первую очередь для того, чтобы произвести впечатление на лосих и соперников. В виде исключения из семейства оленьих, у северных оленей также носят и сбрасывают рога самки. Рога используются северными оленями для защиты своей пищи и территории в местах обитания с ограниченными ресурсами.