07.02.2023, 08:43
МНЕНИЕ | Вперед к феодализму. Европейские правые занялись российскими сепаратистами(1)
Что станет с Россиией после Путина?
ФОТО: Preses foto
31 января в Брюсселе, в здании Европарламента прошел „Пятый форум свободных народов ПостРоссии“. Мероприятие проводилось группой европарламентариев „Европейские консерваторы и реформисты“ (European Conservatives and Reformists, ECR) и состояло из исторических лекций и презентаций утопических проектов по созданию независимых государств из областей и республик Российской Федерации. Участники форума, за редким исключением, выразили непоколебимую уверенность в ее неминуемом развале и деколонизации, однако закончился он на вполне колониальной ноте, пишет Лев Кадик.