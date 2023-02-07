МНЕНИЕ | Вперед к феодализму. Европейские правые занялись российскими сепаратистами

Российские оппозиционные эксперты, опрошенные Delfi, оптимизма собравшихся в Брюсселе не разделяют и запроса на развал внутри страны не видят. От подобного развития событий они ожидают хаоса, роста преступности на границах ЕС, ядерной угрозы и перспективы усиления влияния Китая и Турции.

Главной целью мероприятия была объявлена деколонизация России, то есть борьба колонизированных народов против метрополии за свою свободу. В самом его начале перед собравшимися выступил профессор Университета Массачусетса в Дартмуте Брайан Вильямс. Он прочитал краткую лекцию об американском антиколониальном движении, рассказал, что в США преподают историю и чтут наследие коренных американских народов, а комплекс вины за их почти поголовное уничтожение в XIX веке — часть американского самосознания. Впрочем, предоставить американским коренным народам независимость профессор почему-то не призвал, а вместо этого прочитал собравшимся краткую лекцию по истории российского колониализма, начиная со времен Ивана Грозного и покорения Сибири Ермаком в XVI веке.