Мнение
07.02.2023, 08:43

МНЕНИЕ | Вперед к феодализму. Европейские правые занялись российскими сепаратистами

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Что станет с Россиией после Путина?
Лев Кадик
журналист
Карта свободных государств ПостРоссии
Карта свободных государств ПостРоссии
ФОТО: Preses foto

31 января в Брюсселе, в здании Европарламента прошел „Пятый форум свободных народов ПостРоссии“. Мероприятие проводилось группой европарламентариев „Европейские консерваторы и реформисты“ (European Conservatives and Reformists, ECR) и состояло из исторических лекций и презентаций утопических проектов по созданию независимых государств из областей и республик Российской Федерации. Участники форума, за редким исключением, выразили непоколебимую уверенность в ее неминуемом развале и деколонизации, однако закончился он на вполне колониальной ноте, пишет Лев Кадик.

Российские оппозиционные эксперты, опрошенные Delfi, оптимизма собравшихся в Брюсселе не разделяют и запроса на развал внутри страны не видят. От подобного развития событий они ожидают хаоса, роста преступности на границах ЕС, ядерной угрозы и перспективы усиления влияния Китая и Турции.

Главной целью мероприятия была объявлена деколонизация России, то есть борьба колонизированных народов против метрополии за свою свободу. В самом его начале перед собравшимися выступил профессор Университета Массачусетса в Дартмуте Брайан Вильямс. Он прочитал краткую лекцию об американском антиколониальном движении, рассказал, что в США преподают историю и чтут наследие коренных американских народов, а комплекс вины за их почти поголовное уничтожение в XIX веке — часть американского самосознания. Впрочем, предоставить американским коренным народам независимость профессор почему-то не призвал, а вместо этого прочитал собравшимся краткую лекцию по истории российского колониализма, начиная со времен Ивана Грозного и покорения Сибири Ермаком в XVI веке.

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