Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 5 тысяч человек

По данным спасателей, число жертв в Турции к утру вторника возросло до 3419. Еще 20 534 человек получили ранения. В результате землетрясений 5 775 зданий обрушились. В соседней Сирии погибли по меньшей мере 1602 человека.Согласно новым подсчетам, общее число погибших превысило 5000 человек. Всего, по оценкам ВОЗ, стихия могла затронуть 23 млн человек, которые проживают на пострадавшей территории.

Три землятресения

Первое землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 04:17 по местному времени, очаг залегал на глубине 17,9 км вблизи города Газиантеп на юго-востоке Турции. За ним последовало более 40 афтершоков.

Затем примерно в 13:30 по местному времени произошло второе землетрясение магнитудой 7,5. Его эпицентр находился в районе Эльбистан в юго-восточном турецком регионе Кахраманмараш.

В ночь на вторник (в 03:13 по Гринвичу) в центральной части Турции произошло еще одно сильное землетрясение.

По данным Геологической службы США, подземные толчки магнитудой 5,5 произошли на глубине 10 км вблизи города Голбаси. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения в 5,6.

Всю ночь продолжалась спасательная операция по поиску людей, оказавшихся под завалами после обрушения тысяч зданий в обеих странах в результате первых двух землетрясений в понедельник.

Спасатели борются с проливным дождем и снегом, чтобы найти выживших. С рассветом поиски активизировались.

В пострадавший регион направляется международная помощь от ООН, ЕС, НАТО и правительств США, Великобритании, Китая, России, Индии, Японии, Ирана, Ирана, Австралии, Новой Зеландии, Греции, Пакистана и других стран.

Утром во вторник в аэропорту Стамбула приземлились самолеты из Ирака, доставившие около 70 тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.

По данным турецкого управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), в пострадавших районах уже работают более 24 тысяч спасателей.