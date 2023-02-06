ФОТО И ВИДЕО | Сильнейшее за 100 лет: число погибших при землетрясении в Турции превысило 1600 человек, в Сирии - тысячу

Помимо Турции от стихийного бедствия пострадали жители Сирии. По последним данным Министерства здравоохранения страны, на которые ссылается Al-Hadath, пострадали по меньшей мере 2400 человек, погибли 1060. По данным генерального директора отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхана Татара, обрушено 5606 зданий.

Землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром на глубине 7 км произошло в 4:17 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, эта катастрофа стала крупнейшей в истории страны почти за 100 лет, с 1939 года. Позже, около 13:30 мск, в центральной части Турции произошло еще одно землетрясение с аналогичной магнитудой. Оно ощущалось и в соседних странах.

В связи с произошедшим Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур до 12 февраля, сообщается в его Twitter.

Власти Турции на неопределенный срок приостановили все спортивные турниры в стране, сообщил министр молодежи и спорта Мехмет Касапоглу. После землетрясения в турецком порту Искендерун начался пожар — на складе загорелись контейнеры, причины возгорания пока неизвестны. В порту обрушилась часть доков.