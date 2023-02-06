ФОТО И ВИДЕО | Сильнейшее за 100 лет: число погибших при землетрясении в Турции превысило 1600 человек, в Сирии - тысячу(22)
Число погибших из-за землетрясения в Турции увеличилось до 1651, пострадали 11 119 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, передает РБК со ссылкой на Anadolu.
Помимо Турции от стихийного бедствия пострадали жители Сирии. По последним данным Министерства здравоохранения страны, на которые ссылается Al-Hadath, пострадали по меньшей мере 2400 человек, погибли 1060. По данным генерального директора отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхана Татара, обрушено 5606 зданий.
Землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром на глубине 7 км произошло в 4:17 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, эта катастрофа стала крупнейшей в истории страны почти за 100 лет, с 1939 года. Позже, около 13:30 мск, в центральной части Турции произошло еще одно землетрясение с аналогичной магнитудой. Оно ощущалось и в соседних странах.
В связи с произошедшим Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур до 12 февраля, сообщается в его Twitter.
Власти Турции на неопределенный срок приостановили все спортивные турниры в стране, сообщил министр молодежи и спорта Мехмет Касапоглу. После землетрясения в турецком порту Искендерун начался пожар — на складе загорелись контейнеры, причины возгорания пока неизвестны. В порту обрушилась часть доков.