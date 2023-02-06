„Манчестер Сити“ могут исключить из АПЛ из-за многочисленных нарушений финансового фэйр-плей

Премьер-лига сообщила, что передала сведения о более чем 100 нарушениях, допущенных „Ман Сити“ с сезона-2009/10 по сезон-2017/18, на рассмотрение в соответствующую комиссию. Сообщает „Sports“.

Расследование длилось более четырех лет. Оно началось в декабре 2018 года после публикаций в газете Der Spiegel о финансовых нарушениях в „Манчестер Сити“.

В каждый из сезонов с 2009/10 по 2017/18, как утверждает АПЛ, „Манчестер Сити“ не предоставлял точную информацию о финансовом положении клуба. В частности, речь идет о доходах (включая доходы от спонсоров) и операционных расходах.

С сезона-2009/10 по сезон-2012/13, по информации АПЛ, „Манчестер Сити“ не включал полную информацию о зарплате тренера в его контракт. Такие же нарушения были допущены в отношении некоторых игроков с сезона-2010/11 по сезон-2015/16.

Отмечается, что в сезонах-2013/14, 2014/15 и 2017/18 „Ман Сити“ нарушал правила лицензирования клубов УЕФА и финансового фэйр-плей.

В течение каждого из сезонов с 2015/16 по 2017/18 клуб нарушил правила АПЛ в отношении прибыли и устойчивости.

Кроме того, с декабря 2018 года по настоящее время „Манчестер Сити“ не сотрудничал с АПЛ при проводимых ею расследованиях и не предоставлял необходимые документы, хотя правила АПЛ требуют этого.

Разбирательство по этим обвинениям будет конфиденциальным и пройдет в закрытом режиме.

Daily Mail уточняет, что в случае, если вина „Манчестер Сити“ в финансовых нарушениях будет доказана, клуб может столкнуться с различными наказаниями вплоть до снятия очков и исключения из АПЛ.