ВИДЕО | Как изменились цены на продукты в Эстонии за год?

Сколько стоит еда в Эстонии и какие цены на продукты в Таллинне? Сегодня я повторю свою закупку в продуктовом магазин, сделанную год назад, в феврале 2022. Расскажу, что сколько стоит и какова реальная цена на продукты питания в Эстонии, но уже в 2023. Вот и посмотрим, насколько подорожала жизнь в Эстонии после кризиса, войны, роста счетов и тарифов на электричество, отопление и топливо.