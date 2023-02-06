ВИДЕО | Как изменились цены на продукты в Эстонии за год?
Блогер RusDelfi Юлиус повторил свой эксперимент, который снимал почти год назад - в феврале 2022 года. Сколько стоят продукты в Эстонии и как изменились цены за год? Ответы - ниже.
Сколько стоит еда в Эстонии и какие цены на продукты в Таллинне? Сегодня я повторю свою закупку в продуктовом магазин, сделанную год назад, в феврале 2022. Расскажу, что сколько стоит и какова реальная цена на продукты питания в Эстонии, но уже в 2023. Вот и посмотрим, насколько подорожала жизнь в Эстонии после кризиса, войны, роста счетов и тарифов на электричество, отопление и топливо.
Мясные продукты
Куриное филе: сейчас 6,64 евро/кг, год назад - 5,29
Свино-говяжий фарш: сейчас 2,39 евро/кг, год назад - 1,79 евро/кг
Замороженные фрикадельки: сейчас 1,60 евро/кг, год назад - 2,89 евро/кг
Молочные продукты
Сыр Atleet: сейчас 1,89 евро, год назад - 0,95 евро.
Масло: сейчас 1,50 евро, год назад - 1,35 евро.
Молоко: сейчас 1,15 евро/литр, год назад - 0,89 евро/литр.
Овощи и фрукты
Огурцы: сейчас 2,69 евро, год назад - 2,39 евро.
Помидоры: сейчас 3,20 евро/кг, год назад - 2,30 евро/кг.
Виноград: сейчас - 3 евро за полкило, стоил 1,80 евро.
Узнать, насколько подорожали другие продукты можно в видео ниже: