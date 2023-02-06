Мария Певчих у Дудя: отец оплатил учебу в Лондоне, но сейчас мы не общаемся(13)
Расследовательница и соратница Алексея Навального Мария Певчих дала интервью Юрию Дудю, в котором рассказала, как познакомилась с Навальным, откуда у нее деньги на учебу в Лондоне и сохранится ли в России диктатура без Путина.
На третьем курсе ты поехала на учебу в Лондон. Сколько это стоило?
Да, как только мне исполнилось 18, до этого это не особенно классная идея, нужна куча документов. Поэтому я дождалась 18-летия, поступила в Лондонскую школу экономики и уехала. В мое время год обучения стоил около 12 тысяч фунтов.
Это обучение оплатил твой папа?
Да.
Расскажи, кто твои родители?
Моя мама на пенсии уже, папа работает, насколько я понимаю, в каких-то околонаучных стартапах.
Если я ничего не путаю, в одной из компаний, где он является совладельцем, второй учредитель получил подрядов от Минпромторга на много миллиардов рублей. Папа работает а этом бизнесе и не высказывается публично. Он - соучастник путинского режима? Должен ли он попасть под санкции?
Конечно, нет. Он не чиновник, не пропагандист. Мы не включаем в список шести тысяч всех жителей Москвы. Я не знаю ничего о том, чем он занимается последние 15 лет. Перед интервью я хотела узнать, чтобы оперировать данными, а потом подумала, что это будет нечестно, раз мы столько лет не общаемся.
Ты говорила, что ФБК заинтересовало тебя в 2010 году, что дальше происходило? Когда ФБК появился в твоей жизни плотно?
Ну вообще ФБК появился при мне. Сначала был Навальный со своим блогом, где он очень круто писал о политике и коррупции. Я читала его Живой журнал, как и все тогда в Москве, потому что было отлично написано, весело, интересно, он делал какие-то дерзкие акции, с кем-то судился. В начале 2011 года он вывесил вакансию - открывал проект „Распил“, начал искать юриста, чтобы этим заниматься. Я увидела эту вакансию и поняла „ага, значит, у тебя можно еще и работать!“ То есть, мне стало понятно, что человек не просто пишет блог, есть какая-то структура. Я написала ему письмо, как отклик на вакансию. На „Распил“ меня не взяли, взяли Любу Соболь. Но тем не менее, мы все равно познакомились с Алексеем. Он сказал, что я совершенно не подхожу на должность в „Распил“, но что-нибудь крутое и классное мы все равно придумать сможем.
Есть ли у ФБК планы будущего России? На оба сценария, когда Путин у власти и когда его уже нет.
Мы прикладываем все наши усилия в одну точку, надеясь, что если давить на эту точку с разных сторон, она расколется на кусочки. И эта точка - это Путин. У меня есть одна задача - избавиться от этого вредного и отвратительного президента. Ничего важнее этого сейчас нету. Мы не очень верим, что после Путина возможен Патрушев или кто-то, кто еще хуже. Самое главное сейчас - Путин тем или иным образом должен уйти от власти. Война прекратится, а дальше уже начинается новый план.
Ты уверена, что диктатура не сохранится в других руках?
Та диктатура, которую построил Путин - путиноцентрична. Очень редко встречаются примеры в новейшей истории, когда диктатуры могут передаваться из поколения в поколение.
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