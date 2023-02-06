Мария Певчих у Дудя: отец оплатил учебу в Лондоне, но сейчас мы не общаемся

На третьем курсе ты поехала на учебу в Лондон. Сколько это стоило?

Да, как только мне исполнилось 18, до этого это не особенно классная идея, нужна куча документов. Поэтому я дождалась 18-летия, поступила в Лондонскую школу экономики и уехала. В мое время год обучения стоил около 12 тысяч фунтов.

Это обучение оплатил твой папа?

Да.

Расскажи, кто твои родители?

Моя мама на пенсии уже, папа работает, насколько я понимаю, в каких-то околонаучных стартапах.

Если я ничего не путаю, в одной из компаний, где он является совладельцем, второй учредитель получил подрядов от Минпромторга на много миллиардов рублей. Папа работает а этом бизнесе и не высказывается публично. Он - соучастник путинского режима? Должен ли он попасть под санкции?

Конечно, нет. Он не чиновник, не пропагандист. Мы не включаем в список шести тысяч всех жителей Москвы. Я не знаю ничего о том, чем он занимается последние 15 лет. Перед интервью я хотела узнать, чтобы оперировать данными, а потом подумала, что это будет нечестно, раз мы столько лет не общаемся.

Ты говорила, что ФБК заинтересовало тебя в 2010 году, что дальше происходило? Когда ФБК появился в твоей жизни плотно?

Ну вообще ФБК появился при мне. Сначала был Навальный со своим блогом, где он очень круто писал о политике и коррупции. Я читала его Живой журнал, как и все тогда в Москве, потому что было отлично написано, весело, интересно, он делал какие-то дерзкие акции, с кем-то судился. В начале 2011 года он вывесил вакансию - открывал проект „Распил“, начал искать юриста, чтобы этим заниматься. Я увидела эту вакансию и поняла „ага, значит, у тебя можно еще и работать!“ То есть, мне стало понятно, что человек не просто пишет блог, есть какая-то структура. Я написала ему письмо, как отклик на вакансию. На „Распил“ меня не взяли, взяли Любу Соболь. Но тем не менее, мы все равно познакомились с Алексеем. Он сказал, что я совершенно не подхожу на должность в „Распил“, но что-нибудь крутое и классное мы все равно придумать сможем.