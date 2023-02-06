Чемпионами Эстонии по фигурному катанию среди юниоров стали Петрыкина и Леванди

Победители определились практически без борьбы - лучшей среди девушек стала Нина Петрыкина, которая является также действующей чемпионкой Эстонии в женском одиночном фигурном катании. Петрыкина набрала 189.64, обогнав ближайшую конкурентку более, чем на 20 баллов. Такому отрыву даже не помешало курьезное падение спортсменки на финальной позе.

На втором месте Мария Элийзе Кальювере, на третьем - Натали Лангербаур.

У юношей было всего два соревнующихся. Чемпионом Эстонии стал Арлет Леванди, который набрал 224.65 балла.

Арлет Леванди и Нина Петрыкина отправятся на чемпионате мира среди юниоров, который пройдет 27 февраля - 5 марта в канадском Калгари.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram или Instagram .



