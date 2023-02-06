Медийный марафон от RusDelfi: 11 февраля пройдет бесплатный онлайн-курс по журналистике

Цель нашего интенсива – познакомиться и обменяться опытом активных граждан и профессиональных журналистов. После краткого, но интенсивного совместного обучения все желающие получат возможность внести свой вклад в содержание СМИ.

„В эпоху соцсетей, когда каждый стал сам себе журналистом, а профессионалы нередко черпают идеи для своих сюжетов и локальные новости именно из соцсетей, мы поняли, что обеим сторонам нужно наладить прямую связь. Мы решили выйти за рамки обычных тренингов и предлагаем всем желающим удочки, а не просто рыбу“, – отмечает директор Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

Что мы предлагаем:

· День бесплатных семинаров 11 февраля в виртуальной среде Zoom

· Планерки с редакцией, на которых опытные журналисты помогут довести идею до публикации

· Гонорарный фонд – все опубликованные материалы будут оплачены

· Получить новые практические навыки, которые помогут вам добиться успеха и в других сферах

· Новые знакомства и контакты в СМИ Эстонии

Что мы ждем:

· Любознательность и готовность выслушать другую точку зрения

· Идеи, как и в какую сторону нужно развивать наши СМИ и готовность это обсуждать

· Намерение пройти обучение до конца и получить вознаграждение за эту работу

Как принять участие?

Необходимо заполнить анкету: https://forms.gle/W4nbsqnoVXQiYb5T9

Срок приема заявок –10 февраля 2023 года.

Организаторы приглашают присоединиться к марафону как опытных журналистов, так и всех интересующихся медиасферой.