Медийный марафон от RusDelfi: 11 февраля пройдет бесплатный онлайн-курс по журналистике(1)
Портал rus.delfi.ee совместно с Балтийским центром развития СМИ приглашают всех желающих принять участие в медийном марафоне, который состоится в виртуальной среде Zoom 11 февраля и заочно продлится до конца марта 2023 года. У нас нет ограничений по опыту и возрасту, главное – ваша мотивация учиться создавать журналистские материалы. Самые активные участники получат стипендии, а также возможность пройти практику в СМИ.
Цель нашего интенсива – познакомиться и обменяться опытом активных граждан и профессиональных журналистов. После краткого, но интенсивного совместного обучения все желающие получат возможность внести свой вклад в содержание СМИ.
„В эпоху соцсетей, когда каждый стал сам себе журналистом, а профессионалы нередко черпают идеи для своих сюжетов и локальные новости именно из соцсетей, мы поняли, что обеим сторонам нужно наладить прямую связь. Мы решили выйти за рамки обычных тренингов и предлагаем всем желающим удочки, а не просто рыбу“, – отмечает директор Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.
Что мы предлагаем:
· День бесплатных семинаров 11 февраля в виртуальной среде Zoom
· Планерки с редакцией, на которых опытные журналисты помогут довести идею до публикации
· Гонорарный фонд – все опубликованные материалы будут оплачены
· Получить новые практические навыки, которые помогут вам добиться успеха и в других сферах
· Новые знакомства и контакты в СМИ Эстонии
Что мы ждем:
· Любознательность и готовность выслушать другую точку зрения
· Идеи, как и в какую сторону нужно развивать наши СМИ и готовность это обсуждать
· Намерение пройти обучение до конца и получить вознаграждение за эту работу
Как принять участие?
Необходимо заполнить анкету: https://forms.gle/W4nbsqnoVXQiYb5T9
Срок приема заявок –10 февраля 2023 года.
Организаторы приглашают присоединиться к марафону как опытных журналистов, так и всех интересующихся медиасферой.