Никита Андреев и Артем Артюнин покинули „Левадию“

Таллиннская „Левадия“ объявила на своем сайте о том, что Никита Андреев и Артем Артюнин - помощники главного тренера молодежной команды, покидают клуб. Предложение о дальнейшей работы тренеров, которые работали с основной командой в конце предыдущего сезона, было первоначально подтверждено в середине декабря, но менее чем через два месяца стороны разошлись.

В ноябре было объявлено, что главным тренером молодежной команды „Левадии“ U21 станет Сантьяго Гарсия Карреро, которому после ухода Андреева и Артюнина будет помогать Никита Мартынов.

„Сообщаем, что по соглашению сторон клуб покинули помощники тренера команды U21 Никита Андреев и Артем Артюнин. Мы благодарим обоих за их работу и вклад и желаем удачи в дальнейшей карьере!“ - сообщается в социальных сетях клуба.

В прошлом году в клубе произошел ряд изменений, когда, помимо нескольких ключевых игроков и тренеров, команду покинули спортивный директор Тармо Кинк, генеральный директор Сергей Хохлов-Симсон и Сергей Парейко, который был спортивным менеджером в „Левадии“ U19 и U17.

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